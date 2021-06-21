Настоящее лето началось: при чем здесь летнее солнцестояние – новый дудл от Google

В ночь с 20 на 21 июня можно было наблюдать летнее солнцестояние. То есть, в этот день – самый длинный световой день в году и самая короткая ночь. Кроме того, с 21 июня начинается астрономическое лето.

По этому случаю компания Google порадовала своих пользователей ярким дудлом (тематическая картинка, что появляется на страницах поисковика). А знаменует он именно начало лета.

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Новый дудл от Google: что о нем известно

Встречает пользователей ежик, который несет на себе различные символы летнего времени – от зеленотравья к ракушкам и апельсинам с лимонами (без последних ни один летний коктейль не может обойтись).



Дудл к началу астрономического лета / Картинка Google

Интересно, что этот дудл могут увидеть только жители Северного полушария Земли. Правда, в Южном – также ежик, но уже с зимними особенностям. Ведь там началась астрономическая зима.



Дудл к началу астрономической зимы в ​​Южном полушарии / Картинка Google

Какие страны могут увидеть летний дудл от Google

США,

Канада,

Испания,

Италия,

Франция,

Сербия,

Венгрия,

Украина,

Румыния,

Болгария,

Турция,

Хорватия,

Великобритания,

Дания,

Норвегия,

Финляндия,

Латвия,

Литва,

Эстония,

Южная Корея.



Где можно увидеть дудл от Google ко Дню летнего солнцестояния 2021 / Скриншот со страницы с дудлами в Google

Коротко о Дне летнего солнцестояния

Солнцестояния – это момент в годовом вращении Земли вокруг Солнца, когда можно наблюдать самый короткий день или короткую ночь. Летнее солнцестояние – самая короткая ночь и самый длинный световой день в году, когда Солнце достигает максимально высокой позиции. В частности, в течение суток 21 июня день длится 17 часов 33 минуты.

День летнего солнцестояния считают началом астрономического лета и важным событием, что происходит в Солнечной системе. Ведь он знаменует начало лета в Северном полушарии Земли и начало зимы в Южном. Закончатся астрономические зима и лето в день осеннего равноденствия, а именно 23 сентября.

Хотя в день летнего солнцестояния и начинается астрономическое лето, однако на самом деле планета уже разворачивается к зиме. С этого момента Солнце постепенно будет склоняться горизонтом ниже, дни станут короче, а ночи – длиннее.

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История летнего солнцестояния

День солнцестояния люди начали чествовать еще в древности, наделяя его мистическим значением. Европейские народы, в частности, считали его особенным и устраивали массовые гуляния и проводили различные обряды.

У славян день летнего солнцестояния имел разное название: Круговорот, Духов день, Колосок, Ярило день, Солнцекрес. Наши предки в этот день выполняли определенные ритуалы для молодости и красоты. В частности, умывались росой или речной водой, собирали целебные травы, водили хороводы, зажигали высокие костры и плели венки.

Люди верили, что в этот день растения достигают максимума целебных качеств, а силы природы могут очищать и оздоравливать людей. Собранными в этот период травами, например, лечили в течение всего года.

В общем этот день символизирует плодородие земли, культурное наследие и тысячелетние традиции. Также играет важную роль в укреплении завязок между коренными народами на основе взаимоуважения, взаимодополняемости, взаимности и сотрудничества.