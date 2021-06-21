Настоящее лето началось: при чем здесь летнее солнцестояние – новый дудл от Google

21 июня 2021 , 05:33
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Источник:

24 канал

В ночь с 20 на 21 июня можно было наблюдать летнее солнцестояние. То есть, в этот день – самый длинный световой день в году и самая короткая ночь. Кроме того, с 21 июня начинается астрономическое лето.

По этому случаю компания Google порадовала своих пользователей ярким дудлом (тематическая картинка, что появляется на страницах поисковика). А знаменует он именно начало лета.

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Новый дудл от Google: что о нем известно

Встречает пользователей ежик, который несет на себе различные символы летнего времени – от зеленотравья к ракушкам и апельсинам с лимонами (без последних ни один летний коктейль не может обойтись).


Дудл к началу астрономического лета / Картинка Google 

Интересно, что этот дудл могут увидеть только жители Северного полушария Земли. Правда, в Южном – также ежик, но уже с зимними особенностям. Ведь там началась астрономическая зима.


Дудл к началу астрономической зимы в ​​Южном полушарии / Картинка Google

Какие страны могут увидеть летний дудл от Google

  • США,
  • Канада,
  • Испания,
  • Италия,
  • Франция,
  • Сербия,
  • Венгрия,
  • Украина,
  • Румыния,
  • Болгария,
  • Турция,
  • Хорватия,
  • Великобритания,
  • Дания,
  • Норвегия,
  • Финляндия,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Эстония,
  • Южная Корея.


Где можно увидеть дудл от Google ко Дню летнего солнцестояния 2021 / Скриншот со страницы с дудлами в Google

Коротко о Дне летнего солнцестояния

Солнцестояния – это момент в годовом вращении Земли вокруг Солнца, когда можно наблюдать самый короткий день или короткую ночь. Летнее солнцестояние – самая короткая ночь и самый длинный световой день в году, когда Солнце достигает максимально высокой позиции. В частности, в течение суток 21 июня день длится 17 часов 33 минуты.

День летнего солнцестояния считают началом астрономического лета и важным событием, что происходит в Солнечной системе. Ведь он знаменует начало лета в Северном полушарии Земли и начало зимы в Южном. Закончатся астрономические зима и лето в день осеннего равноденствия, а именно 23 сентября.

Хотя в день летнего солнцестояния и начинается астрономическое лето, однако на самом деле планета уже разворачивается к зиме. С этого момента Солнце постепенно будет склоняться горизонтом ниже, дни станут короче, а ночи – длиннее.

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История летнего солнцестояния

День солнцестояния люди начали чествовать еще в древности, наделяя его мистическим значением. Европейские народы, в частности, считали его особенным и устраивали массовые гуляния и проводили различные обряды.

У славян день летнего солнцестояния имел разное название: Круговорот, Духов день, Колосок, Ярило день, Солнцекрес. Наши предки в этот день выполняли определенные ритуалы для молодости и красоты. В частности, умывались росой или речной водой, собирали целебные травы, водили хороводы, зажигали высокие костры и плели венки.

Люди верили, что в этот день растения достигают максимума целебных качеств, а силы природы могут очищать и оздоравливать людей. Собранными в этот период травами, например, лечили в течение всего года.

В общем этот день символизирует плодородие земли, культурное наследие и тысячелетние традиции. Также играет важную роль в укреплении завязок между коренными народами на основе взаимоуважения, взаимодополняемости, взаимности и сотрудничества.

Автор: Андрій Шляхтін