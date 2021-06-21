По этому случаю компания Google порадовала своих пользователей ярким дудлом (тематическая картинка, что появляется на страницах поисковика). А знаменует он именно начало лета.
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Новый дудл от Google: что о нем известно
Встречает пользователей ежик, который несет на себе различные символы летнего времени – от зеленотравья к ракушкам и апельсинам с лимонами (без последних ни один летний коктейль не может обойтись).
Дудл к началу астрономического лета / Картинка Google
Интересно, что этот дудл могут увидеть только жители Северного полушария Земли. Правда, в Южном – также ежик, но уже с зимними особенностям. Ведь там началась астрономическая зима.
Дудл к началу астрономической зимы в Южном полушарии / Картинка Google
Какие страны могут увидеть летний дудл от Google
- США,
- Канада,
- Испания,
- Италия,
- Франция,
- Сербия,
- Венгрия,
- Украина,
- Румыния,
- Болгария,
- Турция,
- Хорватия,
- Великобритания,
- Дания,
- Норвегия,
- Финляндия,
- Латвия,
- Литва,
- Эстония,
- Южная Корея.
Где можно увидеть дудл от Google ко Дню летнего солнцестояния 2021 / Скриншот со страницы с дудлами в Google
Коротко о Дне летнего солнцестояния
Солнцестояния – это момент в годовом вращении Земли вокруг Солнца, когда можно наблюдать самый короткий день или короткую ночь. Летнее солнцестояние – самая короткая ночь и самый длинный световой день в году, когда Солнце достигает максимально высокой позиции. В частности, в течение суток 21 июня день длится 17 часов 33 минуты.
День летнего солнцестояния считают началом астрономического лета и важным событием, что происходит в Солнечной системе. Ведь он знаменует начало лета в Северном полушарии Земли и начало зимы в Южном. Закончатся астрономические зима и лето в день осеннего равноденствия, а именно 23 сентября.
Хотя в день летнего солнцестояния и начинается астрономическое лето, однако на самом деле планета уже разворачивается к зиме. С этого момента Солнце постепенно будет склоняться горизонтом ниже, дни станут короче, а ночи – длиннее.
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История летнего солнцестояния
День солнцестояния люди начали чествовать еще в древности, наделяя его мистическим значением. Европейские народы, в частности, считали его особенным и устраивали массовые гуляния и проводили различные обряды.
У славян день летнего солнцестояния имел разное название: Круговорот, Духов день, Колосок, Ярило день, Солнцекрес. Наши предки в этот день выполняли определенные ритуалы для молодости и красоты. В частности, умывались росой или речной водой, собирали целебные травы, водили хороводы, зажигали высокие костры и плели венки.
Люди верили, что в этот день растения достигают максимума целебных качеств, а силы природы могут очищать и оздоравливать людей. Собранными в этот период травами, например, лечили в течение всего года.
В общем этот день символизирует плодородие земли, культурное наследие и тысячелетние традиции. Также играет важную роль в укреплении завязок между коренными народами на основе взаимоуважения, взаимодополняемости, взаимности и сотрудничества.