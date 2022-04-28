Специалисты компании пришли к выводу, что российские хакерские атаки часто совпадают по времени с боевыми действиями.

Читайте также В Госспецсвязи назвали 5 хакерских группировок, которые чаще всего атакуют Украину

Кибертатаки россиян на Украину

Заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора привел пример кибератак, совпадавших с ракетными ударами. 1 марта россияне ударили по телецентру на Дорогожичах в Киеве. Затем хакеры пытались взломать эфир всеукраинского телемарафона.

Также упомянули об организованной кибератаке россиян в первые недели войны. Хакеры вывели из строя инфраструктуру десятков тысяч интернет-провайдеров. Следовательно, тысячи человек несколько часов были без доступа к сети.

Кроме того, хакеры пытались сорвать работу одной электростанции в Украине. Если бы это удалось, без электричества остались 2 миллиона человек.

Масштабной атаки до сих пор не было

Специалисты отмечают, что россияне до сих пор не смогли осуществить широкомасштабную атаку, которая сорвала бы значимые секторы экономики или каналы коммуникации. Однако разведка выяснила, что подобные планы агрессор готовил.

Журналисты подтверждают, что специалисты из Белого дома, министерства внутренней безопасности США помогают украинским властям отбиваться от российских кибератак.

Может заинтересовать – Хакеры Anonymous взломали Минобороны РФ и "слили" данные в сеть: