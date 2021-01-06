Высшие органы нацбезопасности Соединенных Штатов предположили, что именно Россия причастна к масштабной кибератаке на ряд правительственных учреждений США. По их мнению, хакеры, осуществлявшие кибератаки на правительственные и частные учреждения, являются россиянами по происхождению.

По предварительным оценкам, от хакерских атак пострадали 18 тысяч государственных и частных организаций США. Об этом говорится в совместном заявлении ФБР, Агентства национальной безопасности и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

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В органах нацбезопасности считают, что хакеры "собирали ценные разведданные". Именно с этой целью они нападали на тысячи государственных и частных организаций, которые работали с программным обеспечением компании SolarWinds.

Расследование сейчас продолжается, эксперты работают над выявлением и информированием других серьезно пострадавших.

О какой хакерской атаке говорится

13 декабря стало известно о взломе системы коммуникаций Министерства финансов и торговли США и других правительственных учреждений страны в рамках глобальной шпионской кампании, длившейся несколько месяцев.

Министерства финансов и торговли США и других правительственных учреждений страны в рамках глобальной шпионской кампании, длившейся несколько месяцев. Взлом, предположительно, произошел еще весной 2020 года, с тех пор группа хакеров имела доступ к электронной почте ведомств.

Также сообщалось об атаке на Министерство национальной безопасности . Сейчас специалисты пытаются выяснить, какую именно информацию могли похитить и как ее потенциально смогут использовать.

. Сейчас специалисты пытаются выяснить, какую именно информацию могли похитить и как ее потенциально смогут использовать. Позже стало известно, что объектом атаки стало и управление ядерным оружием США, хотя не говорится о критических системах, ответственных за вооружение.

Источники американских СМИ, знакомые со следствием, заявили, что ответственной за нападение считается группировка Cozy Bear (или APT29), которую связывают с российскими спецслужбами. Ответственность за кибератаку на Россию возлагал и государственный секретарь США Майк Помпео. Россия все обвинения отрицает.