Наблюдения за сверхмассивной черной дырой подтвердили теорию, которой 30 лет

Астрономы вели наблюдения за центральным регионом галактики М77. Там находится сверхмассивная черная дыра. Эти наблюдения наконец подтвердили теорию "Единой модели AGN".

Активные ядра галактик (Active galactic nuclei, AGN) – центральные регионы галактик, которые активно излучают в разных диапазонах. Источником выброса огромного количества энергии являются сверхмассивные черные дыры, которые располагаются в центре таких ядер. Есть разные типы AGN, но, как гласит "Единая модель AGN", все эти ядра галактик имеют совершенно одинаковую природу, хотя и отличаются. Наблюдения за М77 это подтвердили.

Интересное на сайте Возможно ли использовать энергию черной дыры



Черная дыра в центре М77 и визуализация ориентации газопылевого кольца / Фото ESO

Подтверждение теории "Единой модели AGN"

Наблюдая за активными ядрами галактик, астрономы заметили, что те отличаются.

Одни ядра порождают мощные выбросы радиоизлучения.

Другие – ведут себя довольно спокойно и излучают равномерно.

Третьи AGN – мощно излучают в видимом диапазоне.

А четвертые – излучают в видимом диапазоне равномерно, без вспышек.

"Единая модель AGN" утверждает, что природой всех активных ядер является сверхмассивная черная дыра, которая окружена облаком космического газа и пыли. Большие расхождения в излучении объясняются различной ориентацией газопылевого диска относительно Земли. Проще говоря – мы под разными углами видим разные AGN, и поэтому до нас долетают разные уровни излучения. Кроме того, важна плотность облака вокруг черной дыры, так как это газопылевое кольцо буквально заслоняет от нас компактный объект в центре.

К теме Впервые обнаружена одинокая черная дыра, которая свободно путешествует в пространстве

Наблюдения, которые провели с помощью Очень большого телескопа (Very Large Telescop, VLT) помогли получить наиболее узкоспециальные изображения газопылевого облака в центре галактики М77, которая удалена от Солнца на 47 миллионов световых лет. Благодаря этому и другим исследованиям "Единая модель AGN" была подтверждена, потому что удалось воспроизвести ориентацию пылевого диска в пространстве.

Следовательно, активные ядра галактик – это всегда сверхмассивная черная дыра в центре, которая окружена газопылевым облаком. Разница в наблюдениях объясняется ориентацией этого диска и его плотностью.