Астрономы наблюдали за двумя экзопланетами-мини-нептунами: TOI 560.01 и HD 63433 c. Неожиданно ученые обнаружили, что оба космических тела теряют атмосферные газы. Это, по их мнению, может свидетельствовать о том, что объекты превращаются в другой класс планет – супер-земли.

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Художественное видение экзопланеты TOI 560.01 / Фото Hubble

Подробнее о процессах превращения мини-нептунов в супер-земли

Мини-нептуны – это экзопланеты и газовые гиганты, несколько похожие на "наш" Нептун, но меньшие, менее массивные и имеющие более плотную атмосферу, окружающую большое каменное ядро. Астрономы использовали легендарную космическую обсерваторию Габбл и обсерваторию Кека на Гавайях. Наблюдения велись за двумя экзопланетами:

TOI 560.01 – это мини-нептун, расположенный ближе к светилу, чем другая экзопланета системы, также мини-нептун. TOI 560 удалена от Солнца на расстояние 103 световых лет.

HD 63433 c – этот мини-нептун, в отличие от TOI 560.01, более удален от материнской звезды, чем другой мини-нептун в системе. HD 63433 удалена от Солнца на расстояние 73 световых года.

Наблюдения показали, что обе дальние экзопланеты теряют газовую оболочку – атмосферу. Идея о том, что молодые мининептуны могут терять газ, впервые удалось обнаружить прямо. Причиной потери атмосферы является близкое расположение к материнской звезде – ее излучение буквально выметает легкие газы. После утраты значительной части газовой оболочки останется каменистое ядро ​​с тоненькой прослойкой атмосферы – супер-земля.