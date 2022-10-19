Армия дронов в действии: мощные Matrice RTK 300 уже отправили в горячие точки

В рамках проекта "Армия дронов" на передовую отправилось всего 179 беспилотников. Все они будут разделены по линии фронта и уже скоро будут работать.

Как отмечает 24 канал, об этом рассказал министр Минцифры Михаил Федоров в своем телеграм-канале. Он отметил, что проект продолжает обеспечивать дронами все направления фронта.

Не пропустите Самолет Boeing 747 Dreamlifter потерял 100-килограммовое колесо прямо во время взлета

Сейчас на передовую отправили 146 Mavic 3 и 33 Matrice RTK 300. Они отправились в такие области:

Херсонская,

Донецкая,

Харьковская,

Луганская,

Запорожская,

и в приграничные области на Севере Украины.

Федоров также отметил, что беспилотники Mavic 3 помогут защитникам и защитницам оперативно выявлять технику, перемещение оккупантов и корректировать артиллерию по позициям врага.

И дроны снимают видео в формате 4К, что дает возможность узнать, где находятся оккупанты, не попасть под их прицел и сохранить жизнь,

– написал министр.



Дроны уже отправили на передовую / Фото Михаила Федорова

Что касается Matrice RTK 300, то это существенно более мощные дроны, которые отправились сразу в горячие точки. Эти дроны находят наиболее замаскированные позиции врага, после чего за работу берется артиллерия.

"Военные оперативно получают информацию о местонахождении оккупантов и уничтожают вражеские позиции", – отметил Михаил Федоров.

Читайте на сайте Конец эры роботов-курьеров: FedEx вслед за Amazon закрывает свою программу доставки

Что известно об "Армии дронов"? Проект "Армия дронов" был введен совместно с Генеральным штабом ВСУ, Министерством цифровой трансформации и UNITED24. Его цель – помогать ВСУ мониторить линию фронта и давать эффективный отпор вражеским атакам. Средства распределяются по трем направлениям: разминирование и оборона; медицинская помощь и восстановление Украины. Программа также предусматривает системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов.

Стоит отметить, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА, дроны) имеют большое значение для украинских военных. Главным преимуществом использования дронов во время нынешней войны России против Украины является противодействие войскам противника в условиях сохранения жизней военных.