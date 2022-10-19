Как отмечает 24 канал, об этом рассказал министр Минцифры Михаил Федоров в своем телеграм-канале. Он отметил, что проект продолжает обеспечивать дронами все направления фронта.
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Сейчас на передовую отправили 146 Mavic 3 и 33 Matrice RTK 300. Они отправились в такие области:
- Херсонская,
- Донецкая,
- Харьковская,
- Луганская,
- Запорожская,
- и в приграничные области на Севере Украины.
Федоров также отметил, что беспилотники Mavic 3 помогут защитникам и защитницам оперативно выявлять технику, перемещение оккупантов и корректировать артиллерию по позициям врага.
И дроны снимают видео в формате 4К, что дает возможность узнать, где находятся оккупанты, не попасть под их прицел и сохранить жизнь,
– написал министр.
Дроны уже отправили на передовую / Фото Михаила Федорова
Что касается Matrice RTK 300, то это существенно более мощные дроны, которые отправились сразу в горячие точки. Эти дроны находят наиболее замаскированные позиции врага, после чего за работу берется артиллерия.
"Военные оперативно получают информацию о местонахождении оккупантов и уничтожают вражеские позиции", – отметил Михаил Федоров.
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