Как отмечает 24 канал, об этом рассказал министр Минцифры Михаил Федоров в своем телеграм-канале. Он отметил, что проект продолжает обеспечивать дронами все направления фронта.

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Сейчас на передовую отправили 146 Mavic 3 и 33 Matrice RTK 300. Они отправились в такие области:

  • Херсонская,
  • Донецкая,
  • Харьковская,
  • Луганская,
  • Запорожская,
  • и в приграничные области на Севере Украины.

Федоров также отметил, что беспилотники Mavic 3 помогут защитникам и защитницам оперативно выявлять технику, перемещение оккупантов и корректировать артиллерию по позициям врага.

И дроны снимают видео в формате 4К, что дает возможность узнать, где находятся оккупанты, не попасть под их прицел и сохранить жизнь,
– написал министр.


Дроны уже отправили на передовую / Фото Михаила Федорова

Что касается Matrice RTK 300, то это существенно более мощные дроны, которые отправились сразу в горячие точки. Эти дроны находят наиболее замаскированные позиции врага, после чего за работу берется артиллерия.

"Военные оперативно получают информацию о местонахождении оккупантов и уничтожают вражеские позиции", – отметил Михаил Федоров.

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Что известно об "Армии дронов"?

Проект "Армия дронов" был введен совместно с Генеральным штабом ВСУ, Министерством цифровой трансформации и UNITED24. Его цель – помогать ВСУ мониторить линию фронта и давать эффективный отпор вражеским атакам. Средства распределяются по трем направлениям: разминирование и оборона; медицинская помощь и восстановление Украины. Программа также предусматривает системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов.