"Мы все боимся", – буквально заявил на слушаниях глава юридического департамента Match Group, контролирующая сервис знакомств Tinder. Представители еще нескольких крупных клиентов Apple и Google тоже выступили перед членами антимонопольного комитета Конгресса США. Они утверждают, владельцы магазинов приложений могут даже незначительными изменениями своей политики существенно влиять на бизнес клиентов.

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Что происходит

Отсутствие прозрачных и понятных правил подавляет разработчиков, сотрудничающих с Apple и Google. Последние, иногда озвучивают свои претензии довольно размыто, не уточняя, какие именно правила были нарушены, и что нужно сделать для устранения проблем. Более того, поскольку они охватывают очень широкие аудитории пользователей, создатели приложений не имеют иного выхода, кроме сотрудничества, и в итоге находятся в зависимости от Apple и Google. Эти взаимоотношения сложно назвать симбиозом. По словам представителя Spotify, если бы не противодействие этих двух компаний, можно было бы достичь большего успеха.

Высокие комиссии

Высокие суммы комиссионных за транзакции внутри приложений тоже стали объектом критики разработчиков. Представители Match Group заявили, что имели продуктивные переговоры по поводу 30-процентной комиссии в Google Play. Позже Match Group выступила с критикой политики Google, обвинив ту в создании видимости открытости платформы, но по факту – злоупотреблении монопольным положением.

Это вроде бы вызвало недовольство руководства Google, состоялся телефонный разговор между компаниями, в ходе которого интернет-гигант пытался выяснить, почему клиент позволяет себе такие противоречивые высказывания.

На слушания Google категорически уклонялись от обвинений в угрозах клиентам.

А что же Apple

В адрес Apple обвинения по поводу давления и угроз прозвучали со стороны Spotify — компания заявила, что располагает доказательствами по четырем подобным эпизодам. Apple якобы не понравилось, что представители Spotify начали публично обсуждать размеры комиссии. По словам последних, со стороны Apple поступили угрозы удалить Spotify из магазина приложений, ограничить рекламу или затянуть процесс выпуска обновлений ПО.

ограничить рекламу или затянуть процесс выпуска обновлений ПО. Spotify обходит комиссии Apple, предлагая клиентам обновиться через браузер на ПК. Это позволяет избежать уплаты комиссии, в размере от 15 до 30 процентов от суммы транзакции в фирменной экосистеме Apple. Приложение-конкурент Apple Music, по словам представителей Spotify, подобных сложностей для клиентов не создает, а потому получает несправедливое конкурентное преимущество.

Компания Apple столкнулась и с претензиями со стороны Tile — разработчика системы поиска потерянных вещей через метки. Теперь компания будет конкурировать с решением AirTag самой Apple. Компания из Купертино, как сообщается, отклонила запрос Tile о предоставлении доступа к специальному интерфейсу UWB для точного позиционирования меток, хотя сама реализовала работу с AirTags именно по этому протоколу.​

Позиция Apple и Google

Apple и Google подобные комиссионные считают справедливой платой за доступ разработчиков к магазинам приложений и сопровождение со своей стороны. Без этой экосистемы разработчикам пришлось бы потратить больше усилий и средств на продвижение своих программных продуктов, считают они.