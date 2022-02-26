"Мы решили провести операцию специально для вас", – хакеры Anonymous обратились к Путину

Известная группа хакеров Anonymous записала личное обращение, адресованное Владимиру Путину. В видео, обнародованном в сети, хакеры угрожают российскому диктатору серьезными последствиями, если он не перестанет атаковать Украину.

Свое заявление хакеры опубликовали на странице в твиттере. В видео они отмечают, что "в качестве подарка" подготовили для Путина специальную операцию".

Важно Группа хакеров Anonymous взломала сайт Минобороны России и слила базу данных

"Вы, вероятно, помните, как в 2018 году наша группа взломала сайт "Роскомнадзора"? Мистер Путин, вы помните, как проиграли Афганистану? Теперь мы слили данные Минобороны России. Там были почта и пароли и теперь эта база в свободном доступе в твиттере. Ваша недавняя попытка угрожать Финляндии и Швеции – стыд. Вы угрожаете этим странам, если они вступят в НАТО. Сегодня мы положили сайты Федеральной антимонопольной службы, Кремля и Russia Today и другие сайты, связанные с российскими властями",

– подчеркнули Anonymous.

Также хакеры сообщили, что собирают опубликовать то, что скрывалось годами. Anonymous пригрозили, что эта информация станет сокрушительным ударом для Путина и его "коррумпированных марионеток".

Это лишь вопрос времени, когда мы обнаружим грязь, которую вы пытаетесь скрыть от общества, которому подло врете. Мы покажем каждый скелет в шкафу. Сейчас мы требуем восстановить права украинского народа и уйти в отставку,

– говорится в видео.

Хакеры призвали всех членов Anonymous "заткнуть рот Владимиру Путину его же грязными деньгами".

Обращение Anonymous к Путину: смотрите видео

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