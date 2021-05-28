"Мы отказываемся от космоса Дикого Запада", – глава Arianespace выступил против Маска

Пока Илон Маск ведет многочисленные юридические войны в Америке, в Европе тоже начинает зреть недовольство его агрессивной экономически-космической политикой.

Глава компании Arianespace Стефан Израэль на весь мир обвинил Илона Маска в "монополизации космоса". Так Израэль отреагировал на план SpaceX вывести на околоземную орбиту тысячи спутников Starlink. Свое мнение глава Arianespace озвучил на конференции в Женеве, которая проводится под эгидой ООН, посвященной целям устойчивого космического развития.

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Главный исполнительный директор Arianespace Стефан Израэль / Фото Arianespace

Чем вызвана такая бурная реакция главы Arianespace

Одной из причин острой реакции Стефана Израэля могло быть то, что Федеральная комиссия по связи США (FCC) изменила для компании SpaceX лицензию на вывод спутников Starlink. Согласно обновленной версии спутникам позволили почти в два раза снизить орбиту.

Общее количество спутников Starlink на низкой околоземной орбите согласно обновленной лицензии составит более 4 тысяч штук. Всего компания дала запрос на разрешение разместить около 42 тысяч спутников на разных орбитах.

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Мы хотим, чтобы космос оставался доступным для человеческой деятельности. Мы отказываемся от космоса Дикого Запада. На самом деле мы обязаны обеспечить, чтобы низкая орбита над Землей была устойчивой в долгосрочной перспективе,

– заявил на конференции глава Arianespace Стефан Израэль

Также Израэль отметил, что около 35% всех спутников на орбите принадлежит Маску. Также Стефан добавил, что за последние годы произошло "несколько коллизий" на орбите и в двух случаях к "коллизиям" были причастны спутники Starlink.

Вероятно, что под словом "коллизии" Стефан Израэль подразумевает опасные близкие пролеты спутников друг возле друга, которые не были запланированы.

Также исполнительный директор Arianespace сказал, что "очень быстро мы можем оказаться в катастрофическом сценарии, который сделает эту орбиту непрактичной".