Речь идет о патенте, который компания получила в прошлом году. Он предусматривает технологию, которая умеет рекомендовать музыку на основании данных об эмоциональном состоянии пользователя, его пола, возраста, речевого акцента и даже информации о том, какие люди его сейчас окружают.
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Нарушение прав
- Этот патент встревожил общественность.
- Коалиция музыкантов подписала письмо Даниэлю Эку, гендиректору Spotify.
- Создатели контента просят компанию дать публичное обещание никогда не использовать этот патент в своих продуктах.
- По их мнению, такой метод сбора данных предполагает постоянное прослушивание и отслеживание пользователей, сбор огромного количества личных данных, что является возмутительным само по себе, а в худшем случае может спровоцировать огромную утечку и использование этой информации злоумышленниками.
Музыканты считают, что никакие заработки не стоят того, чтобы так грубо нарушать личное пространство людей, тем более, что алгоритмы Spotify и без того весьма точны и не вызывают нареканий в точности работы.
У Spotify нет абсолютно никаких оснований даже пытаться определить наш возраст, пол, состояние, настроение, окружение и другие подробности личной жизни,
– говорит политический аналитик группы цифровых прав Access Now, чью цитату добавили к письму.
Ответ Spotify
Spotify уже официально ответил на эту просьбу. В частности, компания сказала, что подавать различные патенты – это обычная практика. Регистрация вовсе не означает, что патент будут внедрять.
Однако авторы письма, среди которых есть Том Морелло, Eve 6, DIIV и другие, не удовлетворены таким ответом. Они хотят получить конкретное обещание от Spotify не реализовывать патент.