Речь идет о патенте, который компания получила в прошлом году. Он предусматривает технологию, которая умеет рекомендовать музыку на основании данных об эмоциональном состоянии пользователя, его пола, возраста, речевого акцента и даже информации о том, какие люди его сейчас окружают.

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Нарушение прав

Этот патент встревожил общественность.

Коалиция музыкантов подписала письмо Даниэлю Эку, гендиректору Spotify.

Создатели контента просят компанию дать публичное обещание никогда не использовать этот патент в своих продуктах.

в своих продуктах. По их мнению, такой метод сбора данных предполагает постоянное прослушивание и отслеживание пользователей, сбор огромного количества личных данных, что является возмутительным само по себе, а в худшем случае может спровоцировать огромную утечку и использование этой информации злоумышленниками.

Музыканты считают, что никакие заработки не стоят того, чтобы так грубо нарушать личное пространство людей, тем более, что алгоритмы Spotify и без того весьма точны и не вызывают нареканий в точности работы.

У Spotify нет абсолютно никаких оснований даже пытаться определить наш возраст, пол, состояние, настроение, окружение и другие подробности личной жизни,

– говорит политический аналитик группы цифровых прав Access Now, чью цитату добавили к письму.

Ответ Spotify

Spotify уже официально ответил на эту просьбу. В частности, компания сказала, что подавать различные патенты – это обычная практика. Регистрация вовсе не означает, что патент будут внедрять.

Однако авторы письма, среди которых есть Том Морелло, Eve 6, DIIV и другие, не удовлетворены таким ответом. Они хотят получить конкретное обещание от Spotify не реализовывать патент.