Мужчины и женщины римского государства питались по-разному: исследование

Римская республика и Римская империя оставили после себя достаточно исторических памятников. Ученые исследуют их уже долгие годы. Но часто даже многочисленные находки не могут дать ответ на простой вопрос: чем отличался рацион римского мужчины и римской женщины? Оказалось, что решить эту загадку может помочь катастрофа, постигшая Италию в 79 году нашей эры.

В то время, когда на вопрос не могут ответить археологические памятники, в дело вмешивается вулкан и биомолекулярная археология. В 79 году нашей эры начал извергаться Везувий. Вулкан сгубил много жизней, но дал современным людям уникальную возможность исследовать Римскую эпоху, использовав законсервированные в пепла города. Самый популярный такой город – Помпеи. Но были и другие города, например, Геркуланум.

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Скелеты, найденные в Геркулануме / Фото Wikipedia

Дифференциация рациона римских мужчин и женщин

Ученые исследовали аминокислоты 17 скелетов римских граждан, погибших в 79 году в Геркулануме. Извержение Везувия и одновременно смерть людей дали ученым уникальную возможность исследовать большое количество людей, которые жили в одно время и имели примерно одинаковое социальное положение.

Останки погибших в Геркулануме в 79 году нашей эры, предлагают уникальную возможность изучить образ жизни представителей древнего сообщества, которые жили и умирали вместе. Часто исторические источники ссылаются на дифференцированный доступ к продуктам питания в римском обществе, но редко оказывают прямую и количественную информацию,

– говорит автор исследования, специалист в области биомолекулярной археологии профессор Оливер Крейг.

Измеряя изотопы углерода и азота в аминокислотах костей, исследователи смогли реконструировать рацион людей.

Оказалось, что мужчины потребляли на 50% больше рыбы и других морепродуктов и получали от них больше белка, чем женщины. Также мужчины получали больше белка, потребляя злаковые.

Женщины же больше предпочитали мясо и получали с него больше белка, чем мужчины. Женщины Геркуланума больше потребляли местные фрукты и овощи, чем мужчины.

Такая разница в рационе может объясняться тем, что мужчины в большей степени были вовлечены в рыболовстве. Поэтому они имели постоянный доступ к свежей рыбе и морепродуктам.