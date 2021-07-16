Интересная статистика: почему мужчины выбирают смартфоны на Android

Если вы проверите, какими телефонами пользуются ваши знакомые, друзья или родные, то заметите, что подавляющее большинство мужчин выбирает смартфоны под управлением операционной системы Android. Это подтверждает и статистика пользования смартфонами. Но почему мужчины предпочитают именно смартфоны Android? Давайте попробуем разобраться.

Низкая стоимость смартфонов на Android

Количество разнообразных смартфонов под управлением Android зашкаливает. Вы можете выбрать любой смартфон на свой собственный вкус. Кроме того существует немало людей, которые считают, что телефон не должен дорого стоить.

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Такие пользователи отдают предпочтение недорогим моделям таких брендов, как:

Xiaomi;

Huawei;

Oppo и другие.

И хотя со временем такие смартфоны начинают тормозить и не получают обновлений, на выполнение повседневных задач это влияет не сильно. Кроме того, если вы отдали за смартфон небольшую сумму, от него совершенно не жалко избавиться и купить новый гаджет. А еще это отличный рабочий инструмент – звонки, соцсети, банковские программы, все, что нужно и можно не тратиться на дополнительные аксессуары вроде чехлов и защитного стекла.

Можно создать такой телефон, который ты сам хочешь

Большим недостатком iPhone является его однообразие. Здесь редко что-то меняется, а возможность пользовательской кастомизации минимальна. Android в этом плане существенно преобладает – его можно изменить до неузнаваемости: начиная с оболочки и заканчивая иконками.

Например, благодаря сторонним приложениям и наборам иконок ваш привычный рабочий стол можно превратить в один из таких, как на фото.

Фото Phone Customization

Мода не для Android

В определенном смысле владельцы iPhone одержимы модой – они меняют смартфон ежегодно (или хотя бы пытаются), не жалеют денег и все ради того, чтобы быть в тренде. Но насколько это нужно и важно?

Устройство должно быть функциональным и удобным. Многие мужчины считают, что простому человеку не нужно гнаться за модой, ведь лучший вариант тот, что стоит своих денег и выполняет конкретные функции.

Выбирая смартфон на Android, пользователи уделяют больше внимания исследованию конкретной модели и ее функций, а затем пользуются аппаратом по несколько лет (в среднем 4-6 лет), пока он морально не устареет. И дальше те же пользователи выбирают другую модель, но неизменно отдают предпочтение Android из-за функциональности, а не модным трендам.

Нишевость многих моделей на Android

Android – универсальная операционная система. Как мы уже отмечали выше, под ее управлением работают тысячи устройств, и на свой вкус или необходимости можно подобрать любое. И среди них обязательно есть такие, рядом с которыми iPhone даже делать ничего.

Возьмем для примера современные выносливые смартфоны, устойчивые к ударам, падениям и защищенные по стандарту IP68. Вы можете удивиться, на что способны современные защищенные гаджеты и таких функций Apple вам точно не даст.



Модульный защищенный смартфон можно превратить в любой гаджет / 24 канал

Вы можете выбрать от простых, но надежно защищенных телефонов, которые будут работать при любых условиях, до универсальных модульных смартфонов с несколькими функциональными блоками, которые помогут выжить во время апокалипсиса.

Android не нужно перепродавать

Нестандартный аргумент, согласитесь, но пользуясь Android смартфоном можно воспринимать его как свою собственность на все 100%. Вам не нужно думать о том, чтобы пользоваться им аккуратно, чтобы потом выгодно перепродать, ведь, скорее всего, вы будете пользоваться им успешно несколько лет подряд, а потом купите новую модель.

Казалось бы, что это один из минусов. Но вот перепродажа iPhone – это ужасная заморочка, от которой страдают только владельцы гаджетов Apple. Кроме того, если вы захотите купить новую модель, продать android смартфон можно без проблем практически в любом состоянии, чтобы работал – вопрос только в цене.

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Как видите, Android-смартфоны имеют ряд преимуществ и именно из-за этих особенностей большее количество мужчин отдает предпочтение смартфонам именно под управлением этой операционной системы.