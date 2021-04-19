Нет, все это – не ошибка. В Tesco действует система вознаграждений для пользователей, которые делают покупки онлайн. Компания случайным образом выбирает покупателей и дарит им компактные смартфоны iPhone SE.
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Условия акции
Маркетинговая кампания, которая называется "Суперзамена", нацелена на онлайн-покупателей по всей Великобритании, приобретающих товары в супермаркетах Tesco.
По условиям акции, компания заменяет случайный товар в корзине онлайнового покупателя неожиданным подарком. При этом первоначальный товар все равно сохраняется в списке покупок.
Ник Джеймс был в восторге от подарка, о чем он рассказал на своей странице в социальной сети Twitter.
В среду вечером мы отправились, чтобы забрать наш заказ click and collect, и там был небольшой сюрприз – Apple iPhone SE,
– написал новый владелец смартфона.
Счастливым "случайным товаром" в его случае, скорее всего, оказались яблоки, как предполагает сам клиент.
Tesco раздала уже 80 таких подарков своим онлайновым покупателям.