Нет, все это – не ошибка. В Tesco действует система вознаграждений для пользователей, которые делают покупки онлайн. Компания случайным образом выбирает покупателей и дарит им компактные смартфоны iPhone SE.

Интересно Майнинг криптовалют может создать дефицит SSD: что произошло

Условия акции

Маркетинговая кампания, которая называется "Суперзамена", нацелена на онлайн-покупателей по всей Великобритании, приобретающих товары в супермаркетах Tesco.

По условиям акции, компания заменяет случайный товар в корзине онлайнового покупателя неожиданным подарком. При этом первоначальный товар все равно сохраняется в списке покупок.

A big thanks this week to @Tesco & @tescomobile. On Wednesday evening we went to pick up our click and collect order and had a little surprise in there - an Apple iPhone SE. Apparently we ordered apples and randomly got an apple iphone! Made my sons week! #tesco #substitute pic.twitter.com/Mo8rZoAUwD — Nick James (@TreedomTW1) April 10, 2021

Ник Джеймс был в восторге от подарка, о чем он рассказал на своей странице в социальной сети Twitter.

В среду вечером мы отправились, чтобы забрать наш заказ click and collect, и там был небольшой сюрприз – Apple iPhone SE,

– написал новый владелец смартфона.

Счастливым "случайным товаром" в его случае, скорее всего, оказались яблоки, как предполагает сам клиент.

Tesco раздала уже 80 таких подарков своим онлайновым покупателям.