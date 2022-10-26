Американец потерял глаз из-за болезни, а вместо него встроил в голову фонарик
26 октября 2022 , 20:01Читати новину українською
Источник:Futurism
Инженер и конструктор прототипов Брайан Стэнли из Южной Калифорнии опубликовал ролик, в котором показал фонарик, вмонтированный вместо его глаза. Он может легко осветить комнату.
Брайана Стэнли уже сравнивают в сети с Терминатором и заявляют, что он приближает киберпанк. Свое изобретение он назвал "Титановая черепная лампа".
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Как это выглядит
Я потерял глаз из-за рака, поэтому сделал это и превратил свою голову в фонарик,
– написал Стэнли в описании своего видео.
Он заявляет, что такой фонарик "идеально подходит для чтения в темноте".
Фонарик, вмонтированный в голову: видео