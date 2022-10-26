Брайана Стэнли уже сравнивают в сети с Терминатором и заявляют, что он приближает киберпанк. Свое изобретение он назвал "Титановая черепная лампа".

Интересно Новая технология чипов способна пропустить через себя весь земной интернет за одну секунду

Как это выглядит

Я потерял глаз из-за рака, поэтому сделал это и превратил свою голову в фонарик,

– написал Стэнли в описании своего видео.

Он заявляет, что такой фонарик "идеально подходит для чтения в темноте".

Фонарик, вмонтированный в голову: видео