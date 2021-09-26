Мужчина создал сервер, который работает на помидорах: фото необычной системы

Программист заменил обычные батареи живыми помидорами, чтобы исследовать, как технологии можно совместить с природой. Своеобразная система получила название "теплая земля".

Выпускник Академии дизайна в Эйндховене Илья Шамле провел эксперимент, во время которого оказалось, что живые растения можно использовать для работы облачного сервера.

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Автор изобретения использует возобновляемую энергию, полученную из помидорных стеблей. В то время, как растения отдают энергию, тепло от компьютера обеспечивает оптимальные условия для роста овощей. Проект молодого ученого демонстрируют в рамках выпускной программы "Пропущенный звонок" на Миланской неделе дизайна.

Изобретатель создал сервер, который работает с помощью помидоров / Фото Николь Марнати

Техно-помидоры и их эффективность

"Теплая Земля" – самодостаточная система, которую разработали для возможного апокалиптического будущего. Необычный сервер создан для человечества будущего, которое не сможет зависеть от электростанций. Шамле считает, что рано или поздно люди должны обратиться к растениям – альтернативному источнику энергии. Но пока помидорная технология не слишком эффективна – альтернативные ресурсы пока не сравнятся с традиционными ТЭС и АЭС.

Сейчас мы не могли работать с такой технологией, и это – жестокая реальность. Однако это поможет нам понять, сколько энергии требуется для работы систем, и насколько мы еще далеки от успеха,

– отметил Шамле.

Целью изобретателя было создать искусственную экосистему, которая заменила бы далекие и неизвестные сервера на домашний бытовой прибор, еще и экологический. Таким образом данные с компьютеров и телефонов не будут летать по всему миру, а оставаться относительно конфиденциальными.

Помидоры в серверном шкафу поддерживают работу системы / Фото Николь Марнати

Шамле посадил помидоры в традиционный серверный шкаф, а сам сервер установил извне. Вентиляционная шахта шкафа соединяет растения и сервер, а вентилятор помогает направлять горячий воздух, генерируемый компьютером. Таким образом серверный шкаф превращается в адаптированную теплицу.

Помидоры помогают питать сервер с помощью технологии топливных элементов с растительными микроорганизмами. Эту систему начали исследователи из Университета Вагенинген в Нидерландах. Ученые достигли эффективного превращения овощей в батареи.

Как работает "Теплая Земля"

Растения черпают энергию от Солнца в процессе фотосинтеза, превращая ее в химическую энергию. Она хранится в сахаре и белках, которую помидоры используют для построения своего тела.

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Любой избыток выводится через корни в виде отходов, где богатый энергией органический материал расщепляется бактериями, живущими в почве. Бактерии преобразуют энергию, хранящуюся в органическом материале в электроны, которые затем можно использовать в качестве электричества. Поскольку сервер должен находиться в помещении, солнечный свет в системе Шамле поступает от лампы для выращивания на солнечных батареях. А электроны, выделяемые микробами, улавливаются железной сеткой с активированным углем. Она встроена на дно горшка для растений и выполняет роль проводника.

Технология все еще находится в стадии разработки. Было много попыток и ошибок,

– рассказал Шамле.

Ученый отметил, что система работает от энергии, которая извлекается из растений и от солнечной энергии, потому что сил помидоров не хватает для поддержки сервера.

"Но я хотел действительно сосредоточиться не на этой неэффективности, а на том, к чему нам придется приспособиться. Если мы хотим жить в симбиозе с другими существами на этой планете, нам придется приспосабливаться", – сказал он.

Сервер имеет достаточно энергии для одного сайта, где размещены вопросы о влиянии интернета на природу и как работает альтернативная энергия.

Поэтично, что сервер задает такие вопросы, используя энергию растений,

– добавил Шамле.

В целом система является самодостаточной, но техно-помидоры нужно регулярно поливать.

Для чего создана система

Изобретатель подчеркивает, что использование энергии в мире – чрезвычайно чрезмерное. Каждый час центры обработки данных используют 200 триллионов ватт. И даже если человечество сможет перейти к альтернативным источникам энергии, оно не сможет достичь такого уровня потребления электроэнергии.

Скорость интернета необычайна по сравнению с ростом растений и тем, как бактерии разрушаются и высвобождают электроны. Сочетание этих двух систем показывает избыточность нашего пребывания в Интернете и использования электроэнергии,

– подчеркнул ученый.

Растения пока не могут заменить традиционную электроэнергию / Фото Николь Марнати

Как еще можно использовать растения