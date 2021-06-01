Мужчина неделями расстреливал автомобили на дорогах Калифорнии: его поймали благодаря Tesla

Камеры Tesla помогли задержать человека, который расстреливал автомобили на дорогах в течение нескольких недель. Возможно, он ответственен примерно за 100 подобных случаев.

Камеры электромобилей Tesla иногда помогают в таких вопросах, о которых вряд ли задумывались создатели этих авто. Полиции удалось задержать злоумышленника именно благодаря записи с камер автомобиля Tesla.

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Инциденты на дорогах Калифорнии

Несколько недель в разных округах Калифорнии неизвестный расстреливал автомобили на дорогах. Полиция получила более 100 подобных обращений, но найти стрелка все не удавалось.



Один из обстрелянных автомобилей / Скриншот сюжета ABC7

В итоге Джесси Леал Родригес — именно так зовут 34-летнего подозреваемого – выбрал следующей целью автомобиль Tesla. Это и стало его роковой ошибкой.

Красный Chevy Trailblazer, принадлежащий подозреваемому, был снят камерами машины, что позволило полиции задержать преступника.



Автомобиль подозреваемого / Скриншот сюжета ABC7

Сейчас Родригесу предъявлен ряд обвинений, включая покушение на убийство и нападение на человека, которое привело к тяжким телесным повреждениям. Пока его связь с другими нападениями не доказана, но нападения после задержания прекратились.

Обвинений даже нынешних уже достаточно, чтобы Родригес, в случае признания его виновным, сел за решетку на срок до 57 лет.

Задержание Джесси Леала Родригеса / Скриншоты сюжета ABC7

Мотивы преступника пока неизвестны. Также нет точных данных о серьезности травм пострадавших. О смерти источники не сообщают.