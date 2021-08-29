Обломки Марса оказываются на Земле, когда в саму Красную планету ударяет большой астероид. Во время этого катастрофического события в космос может попасть множество обломков марсианских горных пород. Некоторые из них со временем могут пересечь орбиту Земли и упасть на ее поверхность. Всего на Земле найдено около 220 килограммов марсианских метеоритов. Один из крупнейших – это Taoudenni 002 весом почти 15 килограммов. Его можно будет увидеть в Музее минералов и самоцветов штата Мэн, США, с 1 сентября 2021 года.

Интересно ТОП-7 украинских YouTube-каналов о технологиях: интересно и полезно



Марсианский метеорит Taoudenni 002 / Фото Cision PR Newswire

Что известно о редком музейном экспонате

Марсианский метеорит был найден в Мали около городка Тауденни. Индекс "002" означает, что возле этого населенного пункта ранее уже находили метеорит.

Охотник за метеоритами Дэррил Питт выкупил метеорит в мавританского охотника за метеоритами в апреле 2021 года.

Падение космического тела не было зафиксировано, поэтому пока неизвестно, когда точно он упал на Землю.

Taoudenni 002 – это один из 311 марсианских метеоритов, найденных на Земле.

Вес метеорита составляет 14,51 килограмма. Он второй по весу среди подобных космических тел. Первый – метеорит Zagami весом 18 килограммов.

Состав метеорита:

50% – пироксен.

25% – оливин.

20% – маскелинит.

5% – ильменит, хромит, титаномагнетит, троилит.

С 1 сентября 2021 года Taoudenni 002 будет выставлен на показе в Музее. Кроме него на выставке можно будет увидеть и аналогичный метеорит с Луны.

На сайте музея можно приобрести частицы марсианского и лунного метеоритов. Правда, это будут не частицы Taoudenni 002, а другого метеорита – 7-килограммового Gadamis 001, который был найден в 2019 году бедуинами Ливии.

Если вы ищете надежную технику, мы знаем производителя с безупречной репутацией, который на украинском рынке уже 16 лет. Будьте уверены: у ASUS можно подобрать технику на любой вкус и кошелек. Детали – на сайте.