Недавно закончился 2020-й, что оставил после себя массу эмоций – в основном негативных, но тем не менее. За прошедшие 12 месяцев произошло немало громких, неоднозначных, порой даже скандальных событий, и не грех было бы организовать целую выставку, посвященную всем бедам несчастного года. Именно это и сделал игрок в Minecraft.

Игрок под ником wanzie12 еще с лета работал над необычным музеем в Minecraft и до конца года ему удалось закончить его собрав все события, которые потрясли человечество в 2020 году, сообщает 24 канал.

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Экспонаты музея

В список экспонатов попало все самое важное: пожары в Австралии, пандемия COVID-19, смерть Джорджа Флойда, протесты и другие события. Работу над необычным проектом автор закончил только недавно и, как и обещал, открыл доступ к нему всем желающим.

Те, у кого под рукой нет Minecraft, могут ознакомиться с туром с помощью видео на Reddit.

Музей 2020 года в Minecraft, видео: