Музеи Вены зарегистрировались на OnlyFans, устав от цензуры

Совет по туризму Вены зарегистрировал аккаунт OnlyFans, чтобы получить "свободу, которой они заслуживают". Дело в том, что сегодня этот ресурс является едва ли не единственным в сети, где произведения искусства с обнаженными людьми могут не бояться цензуры.

Частью проекта на OnlyFans стали Музей Альбертина, Музей Леопольда, Музей истории искусств и Музей естественной истории. Все они смогут разместить свои "обнаженные" экспозиции на платформе.

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Для чего музеям OnlyFans

В 2019 году Instagram обвинил музей Альбертина в нарушении стандартов сообщества.

В июле 2021 года музею заблокировали страницу в TikTok.

Музей Леопольда имел проблемы с Facebook и Instagram из-за "потенциально порнографических" материалов.

В 2018 году Facebook сообщил Музею естествознания, что его фотография 24000-летней статуэтки Венеры Виллендорфской была порнографической и удалил ее.



Венера Виллендорфская / Фото NHM Vienna, Alice Schumacher

Устав от постоянных претензий со стороны соцсетей, музеи решили объединиться и создать для себя единую площадку, где вместе с популярностью платформы смогут свободно публиковать такие изображения, не боясь блокировки.

Для привлечения аудитории музеи создали ролик, в котором изобразили работы Эгона Шиле, Рубенса и других художников, среди картин которых обнаженные тела. Видео спрашивало, хотят ли зрители увидеть больше.

Ролик, которым посетителей призвали подписываться на учетную запись венских музеев: видео

Для тех, кто подпишется на страницу OnlyFans, предлагают официальную экскурсионную карту или бесплатный билет в один из музеев, чтобы увидеть "запрещенное" искусство собственными глазами.