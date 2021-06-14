Что вызывает мутации, которые необходимы для эволюции

Эволюцию двигают вперед две силы: естественный отбор и случайные мутации. Если с первой позицией все понятно, то со второй не все так ясно. Что вызывает эти случайные мутации?

Две эволюционные силы – случайные мутации в генах живых организмов и естественный отбор организмов, чьи мутации делают их более способными выживать достаточно долго, чтобы воспроизводиться и передавать одни и те же гены своему потомству. Эти мутации могут быть чем угодно: от одиночной "точечной мутации", когда одна из четырех составляющих ДНК превращается в другую, до полной потери или дублирования целых последовательностей генов.

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Из-за мутации в генах у тюльпана один лепесток имеет желтый цвет / Фото Wikipedia

Причины возникновения мутаций

Точечные мутации часто вызываются мутагенными химическими веществами, такими как кадмий.

Более серьезные изменения могут быть вызваны простыми ошибками, совершаемыми генетическими системами клеток. Около 70 процентов мутаций вредны для организма. Многие такие мутации словно "выключаются", поскольку они не способствуют выживанию. Только около одной трети из них безвредны или активно полезны.

Такие мутации могут распространяться не только среди популяции одного вида, но и между различными видами благодаря вирусам.

Эти же мутации в свое время помогли человеку выжить и выиграть эволюционные соревнования с другими видами.