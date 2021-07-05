Как муравьи строят живые плоты с самих себя: ученые провели наблюдения
Источник:Live Science
Ученые из Университета Колорадо получили новые данные о том, как муравьи формируют живые плоты с самих себя. Их широко обсуждали в США после наводнения 2017 года. Тогда на воде заметили конструкции из красных огненных муравьев, которые таким образом добирались до берега.
В новом исследовании, опубликованном 30 июня в журнале Journal of the Royal Society Interface, говорится, что муравьиный плот состоит из двух ярусов. Из него также могут формироваться дополнительные структуры.
Интересно Nokia прокомментировала слухи о HarmonyOS на своих смартфонах
Как строятся живые плоты
Ученые собрали насекомых в общую массу и опустили их в большой резервуар с водой, в центре которого находился акриловый стержень. Во время эксперимента вокруг него быстро образовался круг из муравьев. Они подплывали друг к другу, цеплялись и создавали общую структуру.
Свои плоты муравьи строили, цепляясь друг за друга челюстями и лапками.
Формирование плота из муравьев / Фото Vernerey research group, University of Colorado Boulder
Форма плота постепенно менялась. В ней появлялись структуры, похожие на рукава. Ученые выяснили, что с помощью этих рукавов муравьи тянутся к суше.
- Также оказалось, что муравьиный плот двухслойный.
- Нижний ярус является основным, в нем муравьи не двигаются.
- На верхнем же, наоборот, идет активное движение.
- Муравьи будто маршировали и формировали из себя те же рукава, которые простирались к берегу.
- Верхние особи спрыгивали в воду и хватались лапками за нижних.
- Все это работало как конвейер: верхние меняли нижних, и наоборот.