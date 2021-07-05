В новом исследовании, опубликованном 30 июня в журнале Journal of the Royal Society Interface, говорится, что муравьиный плот состоит из двух ярусов. Из него также могут формироваться дополнительные структуры.

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Как строятся живые плоты

Ученые собрали насекомых в общую массу и опустили их в большой резервуар с водой, в центре которого находился акриловый стержень. Во время эксперимента вокруг него быстро образовался круг из муравьев. Они подплывали друг к другу, цеплялись и создавали общую структуру.

Свои плоты муравьи строили, цепляясь друг за друга челюстями и лапками.

Формирование плота из муравьев / Фото Vernerey research group, University of Colorado Boulder

Форма плота постепенно менялась. В ней появлялись структуры, похожие на рукава. Ученые выяснили, что с помощью этих рукавов муравьи тянутся к суше.