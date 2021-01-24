Компания Mozilla выпустит обновление для браузера Firefox на Android, в котором изменит процесс поиска и установки расширений. Теперь пользователи смогут устанавливать их непосредственно с addons.mozilla.org.

Раньше для установки расширений необходимо было перейти в меню надстроек и устанавливать их из диспетчера, сообщает 24 канал. В Mozilla считают, что этот процесс мог запутать пользователей, привыкших к десктопной версии браузера.

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Когда появится новая версия Firefox для Android

Обновление Firefox 85, в котором будут среди прочего и изменения в работе Android-версии браузера, выпустят 25 января. В бета-версии установка расширений напрямую из addons.mozilla.org уже доступна, сообщается в блоге компании.

В то же время перечень расширений для Firefox на Android остается весьма ограниченным, пишет Engadget. Mozilla не так сильно расширила список с тех пор, как запустила новый интерфейс программы в августе 2020 года на своем движке GeckoView. Тогда компания пообещала, что обеспечит поддержку большинства надстроек, которые устанавливают пользователи мобильного браузера в первую очередь, однако с тех пор их количество увеличилось не сильно – с 10 до 12.

Mozilla заявила, что уже в ближайшие месяцы продолжит работу над оптимизацией расширений для Android-версии браузера.