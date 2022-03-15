Mozilla удалила "Яндекс" из списка доступных поисковиков браузера Firefox

В популярном браузере Mozilla Firefox больше нельзя выбрать по умолчанию поисковую систему "Яндекс". В настройках теперь автоматически выбран поисковик Google, а в списке доступных альтернатив "Яндекс" вообще отсутствует.

Впервые эти изменения были обнаружены в Firefox 98.0.1. Предполагалось, что они были внесены вместе с обновлениями.

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Оказалось, что в более старых версиях браузера, таких как Firefox 95.0.2 и 89.0.1, в которых отключена функция автоматического обновления, возможность выбора "Яндекса" в качестве поисковика по умолчанию также исчезла. Официальные представители Mozilla пока не комментируют этот вопрос.



Поисковик "Яндекс" больше не доступен / Скриншот 24 канала

В действующих правилах Mozilla говорится, что иногда компания может периодически обновлять список доступных для установки по умолчанию поисковых систем браузера Firefox.

Любопытно. что разработчики не распространяли сообщения об удалении поискового движка "Яндекс" из списка доступных по умолчанию систем поиска.