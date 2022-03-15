Впервые эти изменения были обнаружены в Firefox 98.0.1. Предполагалось, что они были внесены вместе с обновлениями.

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Оказалось, что в более старых версиях браузера, таких как Firefox 95.0.2 и 89.0.1, в которых отключена функция автоматического обновления, возможность выбора "Яндекса" в качестве поисковика по умолчанию также исчезла. Официальные представители Mozilla пока не комментируют этот вопрос.



Поисковик "Яндекс" больше не доступен / Скриншот 24 канала

В действующих правилах Mozilla говорится, что иногда компания может периодически обновлять список доступных для установки по умолчанию поисковых систем браузера Firefox.