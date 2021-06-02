Как заявляет компания, разработчики пересмотрели пользовательский интерфейс "пиксель за пикселем", измерили ценность каждой функции и в итоге упростили работу Firefox. Они изучали, как люди взаимодействуют с браузером, наблюдая за их поведением.

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Что нового

Панель инструментов Firefox – это то место, где вы вводите URL-адрес. Упрощенная панель позволяет легче получать доступ к нужным функциям. Как отмечают разработчики, они удалили визуальный беспорядок, чтобы сосредоточиться на наиболее важных элементах навигации.



Обновленный дизайн Firefox / Скриншот 24 канала

Дополнительные меню объединены и оптимизированы, чтобы стать более интуитивно понятными.

Разработчики также удалили ненужные значки и добавили более четкие подписи к другим.

Значительным изменением можно считать и панель вкладок – они теперь "плавают" над полосой с падающей тенью, создавая ощущение объема.

Также разработчики удалили ненужные уведомления и сообщения, а там, где они остались, упростили дизайн.

Обновленные меню и контекстные меню Firefox / Скриншот 24 канала

Кроме того, по словам разработчиков, у Firefox 89 стали более спокойными и более плавными визуальные эффекты и анимации, более легкими – значки, более изысканной – цветовая палитра, более современным – внешний вид для экранов всех размеров: компьютеров, телефонов и планшетов.

Разработчики рассказывают об обновлениях дизайна Firefox: видео

Обновления начали распространять с 1 июня.