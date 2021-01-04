Разработчики Mozilla планируют обновить интерфейс веб-обозревателя Firefox. Изменения коснутся многих элементов браузера, в том числе адресной строки, панели вкладок, основного и контекстного меню.

Обновление под названием Proton планируют запустить 18 мая, вместе с Firefox 89. Согласно имеющимся данным, разработчики изменят стиль оформления вкладок и всплывающих подсказок, в которых будут выводиться эскизы веб-страниц и отформатированный текст. Наборы вкладок будут группироваться и выводиться на панель в виде отдельного виджета, пишет немецкий ресурс soeren-hentzschel.

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Что известно

Также сообщается о разработке компактного режима, в котором список вкладок будет перемещаться вбок, чтобы экономить вертикальное пространство. Разработчики намерены упростить контекстные меню области контента, и панели вкладок, которые по умолчанию будут скрывать редко используемые элементы.

Mozilla работает над новым дизайном браузера Firefox / фото Mozilla

Переделают и диалоги с разнообразными предупреждениями, запросами и подтверждениями. Их оформление унифицируют с другими диалогами, отцентрируют по вертикали, а содержимое будет демонстрироваться сверху.

С боковой выпадающей панели можно будет быстро настроить основные элементы внешнего вида. Например, включить темный режим, или поставить цветной фон. Браузер также получит перерисованные кнопки Новые цвета с градиентами.

Mozilla работает над новым дизайном браузера Firefox / фото Mozilla

Стоит отметить, что в тестовых версиях Firefox на вкладке с настройками уже появился параметр "browser.proton.enabled", который пока не работает, но в дальнейшем будет использоваться для активации нового оформления.

Ожидается, что его тестирование в бета-версиях Firefox начнется в марте 2021 года. На данный момент судить о грядущих изменениях можно по макетам, которые были опубликованы разработчиками.