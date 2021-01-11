Разработчики Mozilla отключили функцию возврата на предыдущую страницу с помощью клавиши Backspace в своем браузере Firefox. Это сделано для предотвращения случайной потери данных.

Google и Microsoft отключили функцию клавиши Backspace в своих браузерах Chrome и Edge уже давно. Что касается Firefox, то сейчас возвращение на предыдущую страницу с помощью Backspace отключено в новой тестовой сборке, пишет Techdows.

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Что известно

Когда нововведение появится в стабильных версиях Firefox, пользователи не смогут использовать клавишу Backspace для перехода на предыдущую страницу. Разработчики рекомендуют делать это сочетанием Alt + стрелка влево в обозревателе для Windows и Command + стрелка влево в версии программы для компьютеров Apple Mac.

Несмотря на то, что по умолчанию упомянутая функция будет отключена, ее можно будет вернуть вручную. Для этого необходимо перейти в меню конфигурации по адресу about: config и изменить значение параметра browser.backspace_action на 0.

Ожидается, что нововведение появится в стабильной версии Firefox 86, запуск которой состоится позже в этом году.