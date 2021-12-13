Решение подготовили ученые университета британской Колумбии. Разработан аккумулятор будет не только гибким и способным растягиваться, но и сможет выдержать десятки циклов стирки.

Не пропустите Помощь на расстоянии: каким должно быть современное обслуживание клиентов

Носимая электроника – большой рынок, и эластичные аккумуляторы необходимая для его развития часть. Однако до сих пор такие аккумуляторы нельзя было стирать. Эта способность является критической в случае, если они должны соответствовать требованиям для ежедневного использования,

– заявил автор исследования доктор Нгок Тан Нгуен.

Особенности нового эластичного аккумулятора

Для разработки батареи нового типа с соответствующими характеристиками пришлось отказаться от решений на литий-ионной основе. При этом используются недорогие и безопасные марганцево-цинковые аккумуляторы – крошечные структуры интегрируются в полимер для формирования ультратонких эластичных слоев, которые объединяются в единую ткань для использования в готовом продукте.

Важно! Решение на основе марганцево-цинковых АКБ безопаснее для кожи в случае выхода из строя – по сравнению с литий-ионными аккумуляторами, способными на выброс токсичных компонентов в случае поломки.

Готовый аккумулятор можно растянуть вдвое от его исходной длины, он сохраняет 75% емкости после 500 циклов зарядки, а также выдерживает до 39 стирок в машинах бытового и коммерческого назначения.

Читайте на сайте Ученые создали многоразовую замену пластику из отходов древесины

Когда мы увидим продукты с гибкой батареей

Сейчас команда работает над увеличением мощности батареи и срока ее жизни. По имеющимся данным, разработка уже привлекла интерес бизнеса – ожидается, что себестоимость новых АКБ будет близка по цене к стандартным аккумуляторам с аналогичными характеристиками при выпуске в промышленных масштабах.