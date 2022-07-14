Что будет, если заряжать разные смартфоны одной зарядкой

Все больше производителей смартфонов перестают класть в коробку зарядное устройство. Поэтому пользователю не остается ничего другого, как покупать оригинальную зарядку в отдельности, искать альтернативу или пользоваться старым блоком прошлого смартфона. Но что будет, если все члены семьи заряжают разные смартфоны одной зарядкой? Мы разобрались, как это может повлиять на качество зарядки и батарею.

Оригинальный адаптер

Использование комплектного зарядного устройства имеет ряд преимуществ. Производители не зря подчеркивают важность пользования исключительно оригинальными аксессуарами.

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Используя комплектную зарядку вы можете быть уверены в том, что ваш смартфон заряжается надлежащим образом, а с батареей все будет хорошо, ведь производитель об этом позаботился. Даже если что-то пойдет не так, вы всегда сможете обратиться в официальный сервисный центр. Отвечать за дешевые аналоги приобретенные на рынке за несколько гривен ни один из производителей не может. Даже если вы покупаете не оригинальные аксессуары, следует проверить сертификацию и поддержку, хотя этот совет более актуален для владельцев смартфонов Apple.

Быстрая зарядка

Еще одним важным доводом в пользу использования именно оригинальной зарядки является технология быстрой зарядки. Сегодня на рынке таких технологий несколько. Практически каждая компания использует собственные методы быстрой зарядки, все они по-разному называются и не поддерживают друг друга.

Quick Charge, Pump Express, Turbo Power называют их по-разному, но это все разновидности быстрой зарядки. Если взять адаптер быстрой зарядки Quick Charge от Qualcomm и подключить к смартфону с Pump Express от MediaTek, телефон будет заряжаться медленно, с минимальной мощностью. Поэтому обязательно изучите совместимость зарядного устройства, чтобы не выбросить деньги зря.



Различные типы быстрой зарядки поддерживаются / Фото Xiaomi

Кабель тоже важный аксессуар

Некоторые смартфоны имеют обратную совместимость, то есть адаптер Quick Charge подойдет к нескольким другим стандартам. Но здесь стоит обратить внимание на кабель: например, быстрая зарядка от OnePlus будет работать только с фирменным кабелем смартфона. Иными словами, при выборе кабеля обращайте внимание на спецификацию и совместимость быстрой зарядки, адаптера и кабеля, иначе деньги будут потрачены впустую, а смартфон будет заряжаться медленно, что вызовет вопрос.



Качеством кабелей часто пренебрегают – это ошибка / Фото Unsplash

Как мощность блока питания влияет на процесс зарядки

Смартфоны разрабатываются так, чтобы получать нужное количество энергии во время зарядки или меньше, если мощность блока питания ниже. Но больше чем нужно смартфон точно не сможет принять. Если гаджет принимает 25 Вт, а вы подключили быструю зарядку на 60 Вт, устройство примет самое 25. Так что, зарядить телефон скорее не получится. Однако использование этого зарядного устройства имеет свою пользу в этом случае.

К примеру, максимальное количество энергии, производимой зарядником во время зарядки, составляет 60 Вт, а телефону требуется 25 Вт. Чем меньше энергии требуется от аксессуара, тем дольше он вам прослужит: зарядник будет меньше нагреваться, а элементы внутри адаптера будут меньше изнашиваться. Кстати, если у вашего телефона быстрая зарядка на 60 Вт, а зарядник рассчитан всего на 30 Вт, телефон будет заряжаться медленнее, а адаптер будет греться.

Можно ли заряжать одной зарядкой несколько смартфонов?

Да, но убедитесь, что это качественный аксессуар от надежного бренда. На рынке даже существуют версии зарядок с несколькими USB портами, рассчитанные именно для зарядки двух и более смартфонов одновременно.



Один адаптер можно использовать для зарядки разных смартфонов / Фото Unsplash

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Также стоит еще раз подчеркнуть качество кабелей. Идеально, если вам удалось сохранить родной кабель из коробки специально для вашего смартфона. В противном случае лучше проконсультироваться у специалиста при покупке зарядки и кабеля именно для вашей модели смартфона. Или сами внимательно изучите инструкцию и выберите аксессуары, которые отвечают требованиям производителя.