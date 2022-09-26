Сколько золота можно получить из 210 смартфонов: в Китае провели необычный эксперимент

В каждом смартфоне есть небольшая часть золота, которое используется в некоторых его деталях. Пользователь китайской соцсети Weibo решил проверить, сколько он сможет заработать, изымая драгоценный металл.

Всего в эксперименте участвовало 210 смартфонов, а точнее их печатных плат. За каждую из них мужчина отдал по 10 юаней.

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Результат

Золото он добывал сложным путем физических и химических процессов, включая очистку, фильтрацию и растворение.

В результате удалось извлечь из всех плат только 0,41 грамма драгоценного металла.

Как оказалось, затраты на расходники для эксперимента значительно превышают выгоду, которую можно получить.

При цене одного грамма золота в Китае около 500 юаней. Эта сумма оказалась намного меньше, чем затраты на покупку печатных плат (2100 юаней), химических реагентов и других материалов.

При этом, как отмечается, при больших масштабах конвейерной переработки смартфонов извлечение металлов может иметь смысл. Так, по имеющимся данным, переработка одного миллиона устройств позволит извлечь около 16 тонн меди, 350 килограммов серебра, 34 килограмма золота и 15 килограммов палладия.