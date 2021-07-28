Можно ли пользоваться смартфоном во время грозы

Недавно в Украине объявили очередное штормовое предупреждение. Поэтому нужно быть крайне осмотрительным, особенно на улице. Гипотеза о том, что мобильный телефон притягивает молнии появилась в 2006 году. С тех пор ее несколько раз опровергали, однако люди до сих пор уверены, что это опасно. Наверное, вы тоже слышали похожи советы. Сегодня мы разберемся, можно ли пользоваться смартфоном в грозу.

Сразу стоит отметить, что производители не рекомендуют пользоваться телефоном во время грозы. Хотя бы по той причине, что атмосфера существенно хуже проводит радиоволны во время грозы, а потому связь ухудшается. Кроме того появляются препятствия или посторонние шумы.

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Однако это лишь рекомендация, которой можно не соблюдать, кроме того она касается только качества связи и отнюдь не предупреждает об опасности связанной с возможным попаданием молнии в вас в момент использования устройства в грозу.

Так можно пользоваться смартфоном в грозу?

В грозу часто пропадает сигнал и пользователи, которые находятся в зоне с низким уровнем покрытия при ухудшении сигнала часто поднимают устройство вверх, чтобы "поймать сигнал". Это плохая идея, даже несмотря на то, что "поймать" молнию в поле сложнее, чем в городе.

Одно можно сказать наверняка – если нет срочной необходимости – старайтесь избегать пользования смартфоном в грозу на улице.

Нужно ли выключать смартфон во время грозы?

Доказательств о том, что выключение телефона во время грозы уменьшает риск попадания молнии, нет. Однако электрическая энергия молнии способна спровоцировать короткое замыкание. Это может привести к поломке или возгорания аккумулятора вашего смартфона.

То есть все, что вам грозит – это короткое замыкание из-за скачков напряжения. Поэтому что действительно стоит сделать, так это отключить телефон от зарядного устройства в момент грозы.

Какую опасность представляет использование смартфона в грозу

Есть множество задокументированных случаев поражения молнией людей, которые использовали смартфон в грозу.

Не так давно был случай в Англии, когда велосипедисты попали под проливной дождь и спрятались под деревом. Они решили сделать селфи. Все трое членов семьи оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.

Три года назад в Висконсине девушка принимала участие в музыкальном фестивале и во время разговора по смартфону получила удар молнией. Разряд молнии пришелся точно в ухо и прошел через все тело.

12 лет назад в России подростка убила молния. Тело было обугленное, а в руках был зажат телефон. Тогда у врачей не было сомнений в том, что виновным в трагедии является именно смартфон.

В то же время эксперты считают, что прямой связи между смартфоном и ударом молнии нет ни в одном из задокументированных случаев.

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Насколько опасно использование смартфона в грозу / Фото Unsplash

Что говорят ученые

Независимые исследования не смогли доказать, что смартфон может стать причиной попадания молнии – так как молния может изменить траекторию в любой момент и на это влияет множество факторов.

Чтобы понять, можно говорить по телефону в грозу, важно понять природу возникновения молнии.

Как "работает" молния

Во время грозы между поверхностью земли и грозовой тучей возникает электростатическое поле, которое вызывает поляризацию объектов, расположенных на земле или вблизи нее. Воздух является диэлектриком, однако во время дождя или просто сырой погоды проводимость тока у него увеличивается. Когда у любого предмета на земле накапливается заряд, и он превышает напряженность воздуха, формируется разряд, и молния бьет в объект.

Но может ли смартфон создать такое статическое поле и иметь такую ​​поляризацию, чтобы удар приходился именно в него? Самостоятельно не может. Напряженность поля у мобильного телефона настолько мала, что по сути ею можно пренебречь.

Конечно, в момент звонка сила электростатического поля возрастает, но не настолько, чтобы привлечь молнию. Тем более, что большинство телефонов имеют пластиковый корпус, который сам является диэлектриком.

Некоторые физики выдвигают предположение, что смартфон все же может стать инициатором попадания молнии, но для этого должны выполняться два условия.

Во-первых, человек должен находиться рядом с металлическим предметом, который станет центром формирования электростатического поля.

Во-вторых, на смартфон должен поступить звонок (или вы должны сделать его сами). В этот момент, теоретически, поле вокруг телефона резко увеличивается, и разряд молнии перенаправиться с металлического предмета на устройство.

Однако это всего лишь гипотеза, не подтвержденная фактами, поэтому верить в нее или нет, решать вам.

В любом случае, пользоваться телефоном в грозу или нет – это ваше личное дело. Не забывайте избегать высоких и открытых мест, деревьев и держитесь подальше от линий электропередач.