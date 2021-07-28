Сразу стоит отметить, что производители не рекомендуют пользоваться телефоном во время грозы. Хотя бы по той причине, что атмосфера существенно хуже проводит радиоволны во время грозы, а потому связь ухудшается. Кроме того появляются препятствия или посторонние шумы.
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Однако это лишь рекомендация, которой можно не соблюдать, кроме того она касается только качества связи и отнюдь не предупреждает об опасности связанной с возможным попаданием молнии в вас в момент использования устройства в грозу.
Так можно пользоваться смартфоном в грозу?
В грозу часто пропадает сигнал и пользователи, которые находятся в зоне с низким уровнем покрытия при ухудшении сигнала часто поднимают устройство вверх, чтобы "поймать сигнал". Это плохая идея, даже несмотря на то, что "поймать" молнию в поле сложнее, чем в городе.
Одно можно сказать наверняка – если нет срочной необходимости – старайтесь избегать пользования смартфоном в грозу на улице.
Нужно ли выключать смартфон во время грозы?
Доказательств о том, что выключение телефона во время грозы уменьшает риск попадания молнии, нет. Однако электрическая энергия молнии способна спровоцировать короткое замыкание. Это может привести к поломке или возгорания аккумулятора вашего смартфона.
То есть все, что вам грозит – это короткое замыкание из-за скачков напряжения. Поэтому что действительно стоит сделать, так это отключить телефон от зарядного устройства в момент грозы.
Какую опасность представляет использование смартфона в грозу
Есть множество задокументированных случаев поражения молнией людей, которые использовали смартфон в грозу.
- Не так давно был случай в Англии, когда велосипедисты попали под проливной дождь и спрятались под деревом. Они решили сделать селфи. Все трое членов семьи оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.
- Три года назад в Висконсине девушка принимала участие в музыкальном фестивале и во время разговора по смартфону получила удар молнией. Разряд молнии пришелся точно в ухо и прошел через все тело.
- 12 лет назад в России подростка убила молния. Тело было обугленное, а в руках был зажат телефон. Тогда у врачей не было сомнений в том, что виновным в трагедии является именно смартфон.
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Насколько опасно использование смартфона в грозу / Фото Unsplash
Что говорят ученые
Независимые исследования не смогли доказать, что смартфон может стать причиной попадания молнии – так как молния может изменить траекторию в любой момент и на это влияет множество факторов.
Чтобы понять, можно говорить по телефону в грозу, важно понять природу возникновения молнии.
Как "работает" молния
Во время грозы между поверхностью земли и грозовой тучей возникает электростатическое поле, которое вызывает поляризацию объектов, расположенных на земле или вблизи нее. Воздух является диэлектриком, однако во время дождя или просто сырой погоды проводимость тока у него увеличивается. Когда у любого предмета на земле накапливается заряд, и он превышает напряженность воздуха, формируется разряд, и молния бьет в объект.
Но может ли смартфон создать такое статическое поле и иметь такую поляризацию, чтобы удар приходился именно в него? Самостоятельно не может. Напряженность поля у мобильного телефона настолько мала, что по сути ею можно пренебречь.
Некоторые физики выдвигают предположение, что смартфон все же может стать инициатором попадания молнии, но для этого должны выполняться два условия.
- Во-первых, человек должен находиться рядом с металлическим предметом, который станет центром формирования электростатического поля.
- Во-вторых, на смартфон должен поступить звонок (или вы должны сделать его сами). В этот момент, теоретически, поле вокруг телефона резко увеличивается, и разряд молнии перенаправиться с металлического предмета на устройство.
Однако это всего лишь гипотеза, не подтвержденная фактами, поэтому верить в нее или нет, решать вам.
В любом случае, пользоваться телефоном в грозу или нет – это ваше личное дело. Не забывайте избегать высоких и открытых мест, деревьев и держитесь подальше от линий электропередач.