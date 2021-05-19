Суть метода заключается в том, что полиграф фиксирует эмоциональный отклик человека, если он лжет. Специально обученный человек считывает информацию, которую подает полиграф и, фактически, выносит вердикт. Сможете ли вы обмануть полиграф? Да, сможете.

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Полиграф / Фото Lawblogonline

Как обхитрить полиграф

Можно выпить успокоительного.

Или натренировать самого себя для контроля эмоций.

Наработать определенную реакцию на определенное действие. Например, чтобы ответ "нет" вызывал у вас приятные воспоминания.

Говоря правду, вспоминайте что-то очень неприятное. Тогда показатели на полиграфе могут быть похожими в независимости от вашего ответа.

Это могло бы быть вам полезно при случае, если вас подвергли проверке полиграфом. Но этого, скорее всего, не произойдет.

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Детектор лжи / Фото Lawblogonline

Насколько можно доверять показателям детектора лжи

Вообще нельзя. Причина тому – неточности полиграфа. Ведь в человеческом организме одновременно происходит множество реакций. И у каждого отдельного человека своя индивидуальная "карта" этих реакций. Детектор лжи не может охватить все это. Человек, например, может разнервничаться от самого факта проверки на такой машине, что испортит показатели.

Именно поэтому вы никогда не увидите, чтобы полиграфом проверяли свидетелей в суде. И в том же суде показатели полиграфа не будут доказательствами.