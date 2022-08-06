Могли бы люди дышать воздухом на Марсе и что произойдет с астронавтом, который снимет скафандр

Предположим, вы астронавт, только что приземлившийся на планете Марс. Что вам нужно, чтобы выжить? Вот краткий список для начала: вода, еда и кислород. Кислород содержится в воздухе и на Земле с этим проблем вообще нет. Но как насчет Марса? Что произойдет, если вы снимете скафандр и вдохнете полной грудью местного воздуха?

Прежде всего следует разобраться с тем, что такое воздух. Важным для нас элементом в коктейле газов из которого состоит воздух, является кислород. Однако это не единственный газ в атмосфере Земли. Еще и слишком он даже не самый распространенный. Фактически только 21% нашего воздуха состоит из кислорода. Почти все остальное – азот – около 78%.

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Если в воздухе больше азота, то почему мы дышим кислородом? Все работает примерно так:

когда вы вдыхаете воздух из атмосферы Земли, ваше тело использует только кислород,

остальное хлама включительно с азотом выходит, когда вы выдыхаете все, что осталось,

тем временем кислород попадает в кровь, насыщает ее, а она уже разносит его во внутренние органы, которым он жизненно необходим для функционирования.

Что с воздухом на Марсе

Атмосфера Марса тонкая – ее объем составляет всего 1% земной. Другими словами, воздух на Марсе на 99% меньше, чем на Земле. Отчасти это потому, что Марс примерно вдвое меньше Земли. Его гравитация недостаточно сильна, чтобы удержать атмосферные газы от выхода в космос.

Наиболее распространенным газом в этом разреженном марсианском воздухе является углекислый газ. Для людей на Земле этот газ в высоких концентрациях ядовит. К счастью, он составляет гораздо меньше 1% нашей атмосферы. Но на Марсе углекислый газ составляет 96% воздуха !

Вместе с тем на Марсе почти нет кислорода; это всего одна десятая 1% воздуха – этого критически недостаточно для выживания человека.

Что произойдет, если вы вдохнете воздух на Марсе

Если бы вы попытались дышать на поверхности Марса без скафандра, снабжающего вас кислородом (очень плохая идея) вы бы умерли мгновенно. Сначала вы бы начали задыхаться, а из-за низкого атмосферного давления ваша кровь закипела сразу и оба эти процесса начнут происходить практически мгновенно.

Может ли человек жить без кислорода

До сих пор исследователи не обнаружили никаких доказательств существования жизни на Марсе. Несмотря на то, что наши роботизированные зонды исследуют Красную планету уже долгое время, до сих пор они фактически только поцарапали ее поверхность.

Без сомнения, Марс является экстремальной средой как для человека, так и для других видов, которым для жизни критически необходим кислород. Однако дело не только в воздухе. Вот еще два важных фактора, которые негативно отразятся на жизнедеятельности человека Марсе:

На поверхности Марса очень мало жидкой воды.

Температура невероятно низкая – ночью она превышает минус 73 градуса по Цельсию.

Но многие организмы на Земле выживают в экстремальных условиях. Жизнь была обнаружена в антарктическом кризисе, на дне океана и даже на глубине нескольких километров под поверхностью Земли. Многие из этих мест имеют очень высокую или низкую температуру, почти полное отсутствие воды и почти полное отсутствие кислорода.

И даже если жизнь на Марсе больше не существует, возможно, она была миллиарды лет назад, когда на ней была более густая атмосфера, больше кислорода, высокая температура и значительное количество жидкой воды.

Это одна из целей миссии марсохода NASA Mars Perseverance – искать признаки древней марсианской жизни. Вот почему Perseverance ищет в марсианских камнях окаменелости организмов. Скорее всего, ученым удастся отыскать хотя бы марсианские микробы.

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Кислород своими руками

Среди семи приборов на борту марсохода Perseverance есть MOXIE – невероятное устройство, которое забирает углекислый газ из марсианской атмосферы и превращает его в кислород.

Если MOXIE будет работать так, как надеются ученые, будущие астронавты будут не только производить кислород для себя самостоятельно; они могли бы использовать его в качестве компонента ракетного топлива, который им понадобится для возвращения на Землю. Чем больше кислорода люди смогут производить на Марсе, тем меньше им нужно будет привозить с Земли – и проще будет туда добраться. Но даже с самодельным кислородом астронавтам все равно понадобится скафандр.

Прямо сейчас NASA работает над новыми технологиями, необходимыми для отправки людей на Марс. Это может произойти уже в следующем десятилетии, возможно где-то в конце 2030-х годов.