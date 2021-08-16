Может ли жизнь пережить вспышку красного карлика: исследование

Красные карлики типа UV Кита – это класс звезд, которые меньше и холоднее нашего солнца. Ближайшая к нам звезда, Проксима Центавра, как раз такой красный карлик. Такие звезды характерны тем, что у них периодически происходят мощные вспышки. Теоретически, такие вспышки должны убить все живое на планете. Но ученые обнаружили, что это не обязательно должно быть так.

Вспышки на красных карликах – это магнитные взрывы на поверхности звезды, которые испускают сильное электромагнитное излучение в космос. Каскад энергетических частиц может изменить или уничтожить атмосферу и убить все живое. Ученые проанализировали данные с телескопа NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) и обнаружили, что вспышки происходят преимущественно у полюсов, поэтому жизнь на планетах может сохраниться.

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Ближайшая к нам звезда – Проксима Центавра / Фото Wikipedia

Детали исследования

Если красный карлик типа UV Кита имеет экзопланету в зоне, пригодной к жизни, то высокоэнергетическая вспышка на нем уничтожила бы атмосферу и убила жизнь, которая могла бы там существовать.

Но если вспышки происходят ближе к полюсам, то вся их энергия направлена словно вверх, а не на планету, которая вращается в плоскости экватора. Поэтому потенциальная жизнь на таких экзопланетах может выжить.

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Полярные вспышки

Поскольку мы не можем увидеть поверхность звезды, то и определение широты вспышек было тяжелой задачей. Поэтому потребовалось точное моделирование и данные с телескопа TESS, которые содержат кривые блеска около 3 тысяч красных карликов.

Ученые обнаружили лишь 4 звезды, которые подходили для их нового определения широты вспышки. Дело в том, что у этих звезд вспышки были достаточно яркие и длились достаточно долго.

Оказалось, что у всех этих красных карликов вспышки произошли на 55 градусах широты. Для сравнения, на Солнце вспышки происходят ниже 30 градусов широты.

Это открытие может значительно повысить перспективы экзопланет у красных карликов иметь жизнь. Также открытие является еще одним свидетельством того, что сильные и динамичные магнитные поля могут проявляться в виде вспышек и образуются вблизи полюсов у звезд, которые быстро вращаются.