Может ли жизнь в Галактике распространяться естественным путем

Одним из главных вопросов науки является вопрос о возникновении жизни. Веками ученые пытаются ответить на этот вопрос, но его до сих пор нет. Среди теорий возникновения жизни выделяется так называемая теория панспермии. Согласно ей, жизнь попала на Землю из космоса. Но это вообще реально? Научная команда решила это проверить, проведя компьютерную симуляцию.

Сторонники теории панспермии утверждают, что между моментом, когда Земля достаточно остыла и моментом зарождения жизни прошло слишком мало времени. Теоретически, жизнь не могла бы так быстро самостоятельно возникнуть – у нее не хватило бы времени. Здесь "на сцену" и выходит панспермия. Можно по-разному смотреть на теорию: что из космоса занесло "готовую" жизнь, или из космоса на Землю попали только определенные "строительные блоки", которые ускорили процесс зарождения. Суть одна – жизнь в той или иной форме прилетела из космоса.

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Может ли жизнь распространяться от звезды к звезде: смотреть видео

Искусственная галактика g15784

Чтобы разобраться в сложном вопросе, ученые создали компьютерную симуляцию. Так образовалась искусственная галактика g15784, которая немного массивнее Млечного Пути.

Научная группа вычислила уровень пригодности к жизни звезд искусственной галактики.

Также ученые учли влияние взрывов сверхновых звезд.

Учли влияние металличности звезд на их уровень пригодности к жизни.

На основе этих и других данных ученые вычислили возможность панспермии. Ведь на Землю прилетают метеориты с Марса, то почему бы такому телу не путешествовать по галактике, неся в себе "строительные блоки".

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Выводы

Компьютерное моделирование показало, что панспермия вполне возможна. Благодаря этому жизнь действительно может распространяться в космическом пространстве.

Но, например, ближе к центру галактики, панспермия была уже не эффективной, так как там очень много сверхновых звезд.

Но авторы сами очень осторожно относятся к собственному исследованию. Проблема в том, что Млечный Путь намного динамичнее модели g15784.

Также ученые говорят, что существует много неизвестных факторов, которые сильно влияют на возможность распространения жизни в космосе. Например, какова вероятность того, что "космическая жизнь" приживется на случайной планете.

Исследование не доказывает, что жизнь или "строительные блоки" могут распространяться от звезды к звезде естественным путем. Однако, несмотря на все то же исследование, это кажется более вероятным.