Сторонники теории панспермии утверждают, что между моментом, когда Земля достаточно остыла и моментом зарождения жизни прошло слишком мало времени. Теоретически, жизнь не могла бы так быстро самостоятельно возникнуть – у нее не хватило бы времени. Здесь "на сцену" и выходит панспермия. Можно по-разному смотреть на теорию: что из космоса занесло "готовую" жизнь, или из космоса на Землю попали только определенные "строительные блоки", которые ускорили процесс зарождения. Суть одна – жизнь в той или иной форме прилетела из космоса.

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Может ли жизнь распространяться от звезды к звезде: смотреть видео

Искусственная галактика g15784

Чтобы разобраться в сложном вопросе, ученые создали компьютерную симуляцию. Так образовалась искусственная галактика g15784, которая немного массивнее Млечного Пути.

Научная группа вычислила уровень пригодности к жизни звезд искусственной галактики.

Также ученые учли влияние взрывов сверхновых звезд.

Учли влияние металличности звезд на их уровень пригодности к жизни.

На основе этих и других данных ученые вычислили возможность панспермии. Ведь на Землю прилетают метеориты с Марса, то почему бы такому телу не путешествовать по галактике, неся в себе "строительные блоки".

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Выводы

Компьютерное моделирование показало, что панспермия вполне возможна. Благодаря этому жизнь действительно может распространяться в космическом пространстве.

Но, например, ближе к центру галактики, панспермия была уже не эффективной, так как там очень много сверхновых звезд.

Но авторы сами очень осторожно относятся к собственному исследованию. Проблема в том, что Млечный Путь намного динамичнее модели g15784.

Также ученые говорят, что существует много неизвестных факторов, которые сильно влияют на возможность распространения жизни в космосе. Например, какова вероятность того, что "космическая жизнь" приживется на случайной планете.

Исследование не доказывает, что жизнь или "строительные блоки" могут распространяться от звезды к звезде естественным путем. Однако, несмотря на все то же исследование, это кажется более вероятным.