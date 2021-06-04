Может ли планета двигаться в противоположном направлении

Все планеты Солнечной системы движутся в одном направлении – против часовой стрелки, если смотреть с Северного полюса Солнца. Могут ли существовать планеты, которые двигаются в обратном направлении? Читайте на Техно 24.

Все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца в том же направлении, что и Солнце, то есть против часовой стрелки, если смотреть с Северного полюса Солнца. Такое направление движения повторяет направление вращения газопылевого облака, из которого сформировались Солнце и планеты системы. В том же направлении вращаются множество малых тел Солнечной системы: карликовые планеты, астероиды в Главном поясе астероидов, тела пояса Койпера, кометы и другие тела.

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Направление движения объектов Солнечной системы / Скриншот Eyes.nasa.gov

Могут планеты двигаться в обратном направлении

В Солнечной системе таких планет нет, но существуют экзопланеты, которые движутся в обратном от направления вращения звезды направлении. Это Kepler-2b и WASP-17b.

Неизвестно, что вызвало такой эффект. Ученые предполагают, что обратное движение могло быть вызванным так называемым "механизмом Лидова – Кодзаи".

Другим возможным объяснением феномена может быть то, что протопланетный газопылевой диск, из которого сформировались планеты в системе тоже переворачивался несколько раз. Это могло вызвать движение планет в разном направлении.

Движение планет в противоположном направлении называется ретроградное движение.

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Что такое "механизм Лидова – Кодзаи"?

Это динамическое явление, при котором на бинарную систему тел гравитационно влияет третьих тело. В результате гравитационных возмущений орбита одного из тел может перевернуться, что будет означать его движение в противоположную сторону.

Есть ли в Солнечной системе ретроградные объекты

Да есть. Преимущественно, это астероиды и кометы. Дело в том, что это малые тела и гравитационное воздействие планет Солнечной системы могло изменить их орбиту.

Также, в Солнечной системе есть спутники, движущиеся в сторону, обратную от направления вращения материнской планеты. Такие тела называются нерегулярные спутники.

Например, небольшой спутник Сатурна Феба. Или самый большой спутник Нептуна Тритон. Учении считают, что оба эти спутника сформировались в далеком Поясе Койпера, и были захвачены гравитацией Сатурна и Нептуна.



Обратное движение Фебы / Скриншот Eyes.nasa.gov