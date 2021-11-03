Но если отбросить фантастических многосотметровых песчаных червей и войну между Атрейдесами и Хароконненами, то становится интересно, а мог бы человек выжить на поверхности раскаленного Арракиса. Ученые решили это проверить и провели масштабное компьютерное моделирование, чтобы сымитировать климат планеты. Оказалось, что жить там можно. Но приятного будет мало.

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Климат Арракиса: смотреть видео

Климатическая модель Арракиса

Ученые построили модель климата на Арракисе, основываясь на фундаментальных законах здесь, на Земле. Кроме того, климатологи использовали всю имеющуюся о вымышленной планете информацию и сделали собственные предположения, например, о параметрах орбиты. Так команда получила планету с оригинальной топографией, собственной атмосферой, которая отличается от земной и сезонными изменениями климата.

Высокие температуры и вода

Атмосфера Арракиса похожа на земную, но есть определенные различия. Например, доля озона там гораздо больше:

На Земле озон имеет долю 0.000001% во всей атмосфере.

На Арракисе такая доля составляет 0,5%. Это важно, ведь озон на 65% эффективнее углекислого газа в роли парникового газа.

В целом модель показала, что климат на планете-пустыне суровый, но выжить можно.

Во время самых теплых месяцев в тропиках температура поднимается до около 45 градусов по Цельсию.

В самые холодные месяцы она не опускается ниже 15 градусов по Цельсию.

Экстремальные температуры наблюдаются в средних широтах и полярных регионах. Летом термометр покажет 70 градусов по Цельсию на песке.

Зимы в средних широтах и возле полюсов такие же экстремальные: до минус 40 градусов по Цельсию.

Такая модель несколько отличается от Земли, где самые высокие температуры наблюдается ближе к экватору. На Арракисе все не так. Дело в том, что возле полюсов вымышленной планеты концентрируется влажная и высотная облачность, что и становится причиной более высоких температур средних широт и полярных регионов – водяной пар, который является парниковым газом, больше нагревает эти места. А ближе к экватору температура меньше, потому что там меньше влаги.

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Здесь и проявляется расхождение книги и модели ученых.

В книге говорится, что на Арракисе нет дождей, но есть полярная шапка в северном полушарии.

Модель климатологов показывает все с точностью до наоборот – может быть небольшое количество осадков ближе к полюсам, но ни о какой полярной шапке не может идти речь, когда температура поднимается до 70 градусов по Цельсию.

Фрэнк Герберт опубликовал "Дюну" в 1965 году, за два года до того, как климатолог и нобелевский лауреат Сюкуро Манабе опубликовал основополагающую модель климата.