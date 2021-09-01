Как говорят ученые, именно потепление не способно убить человека как вид. Но изменения климата способны привести к тому, что жизнь людей, которые в то время останутся на планете, будет больше походить на постапокалиптические фильмы.

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Возможен ли апокалипсис

Нет сценариев изменения климата, которые привели бы к полному вымиранию людей,

– говорит Майкл Манн, профессор Пенсильванского университета.

Несмотря на это изменения климата будут приводить к недостатку пищи и воды по всему миру. Первый такой тревожный звонок можно наблюдать уже сегодня. На Мадагаскаре начался голод из-за сильной засухи. В результате 75 процентов населения недоедают, а 14 тысяч человек уже голодают. Ситуацию на острове назвали первым в мире голодом из-за изменений климата.

Одним из самых популярных предположений является то, что из-за безудержного парникового эффекта температура на планете станет настолько высокой, что напрямую уничтожит человечество. Однако, по словам Брайана Кана, научного сотрудника Лаборатории реактивного движения NASA, такой сценарий не рассматривается учеными. Для его реализации планете нужен огромный выброс метана в атмосферу или уровень углекислого газа в несколько тысяч частей на миллион. Поскольку на Земле сегодня примерно 400 частей на миллион, то никаких предпосылок этому нет.

Несмотря на это, человечество имеет все шансы пережить крах цивилизации. Повышение температуры всего на три градуса может привести к коллапсу социальной инфраструктуры, массовым беспорядкам и войнам, которые станут последствиями недостатка пищи и воды, к росту смертности, экономическим и политическим проблемам.

Но человечество как вид все равно выживет, ведь Homo sapiens показали себя очень выносливым видом, который способен адаптироваться к любым условиям.

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