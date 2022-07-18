Исследование австралийских ученых показало, что наш мозг умело распознает сложные дипфейки, даже когда мы верим, что изображения, которые видим, реальны. Выяснилось, что реакции на изображения существующих людей и сгенерированных реалистичной нейросетью отличаются – и это считывается с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ).
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Детали исследования
Результаты были получены в ходе тестов, предназначенных для оценки человеческой реакции на обманчивые образы, включая изображения явно фальшивых лиц, автомобилей, внутренних помещений. Интересно, что это работает даже в случае перевернутых изображений.
Оказалось, что даже при беглом взгляде мозг наблюдателей мог распознать фальшивые лица. Однако самим людям было труднее отличить подлинную личность от поддельной, и в некоторых случаях они считали поддельные картинки более реальными, чем настоящие.
Хотя мозг может распознавать разницу между реальными и реалистичными лицами, наблюдатели не могут сознательно отличить их друг от друга. Наши выводы о диссоциации между реакцией мозга и поведением влияют на то, как мы изучаем восприятие поддельных лиц,
– говорят авторы исследования.
В работе исследователи использовали изображения, созданные Generative Adversarial Networks (GAN), которыми поделилась NVIDIA. Набор данных включал 25 человек, автомобилей и спален с уровнями рендеринга от "нереалистичных" до "реалистичных".