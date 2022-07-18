Исследование австралийских ученых показало, что наш мозг умело распознает сложные дипфейки, даже когда мы верим, что изображения, которые видим, реальны. Выяснилось, что реакции на изображения существующих людей и сгенерированных реалистичной нейросетью отличаются – и это считывается с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

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Детали исследования

Результаты были получены в ходе тестов, предназначенных для оценки человеческой реакции на обманчивые образы, включая изображения явно фальшивых лиц, автомобилей, внутренних помещений. Интересно, что это работает даже в случае перевернутых изображений.

Оказалось, что даже при беглом взгляде мозг наблюдателей мог распознать фальшивые лица. Однако самим людям было труднее отличить подлинную личность от поддельной, и в некоторых случаях они считали поддельные картинки более реальными, чем настоящие.

Хотя мозг может распознавать разницу между реальными и реалистичными лицами, наблюдатели не могут сознательно отличить их друг от друга. Наши выводы о диссоциации между реакцией мозга и поведением влияют на то, как мы изучаем восприятие поддельных лиц,

– говорят авторы исследования.

Специалисты сравнивают это с реакцией людей с прозопагнозией, которые теряют способность узнавать лица людей, даже если они знают их всю жизнь. При этом сохраняется умение узнавать личность по таким особенностям, как походка, прическа, голос, осанка, манера одеваться. Распознавание предметов также сохраняется.

В работе исследователи использовали изображения, созданные Generative Adversarial Networks (GAN), которыми поделилась NVIDIA. Набор данных включал 25 человек, автомобилей и спален с уровнями рендеринга от "нереалистичных" до "реалистичных".