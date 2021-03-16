В MOYO подтвердили факт майнинга и рассказали, что будет с "пострадавшими" ноутбуками
Недавно посетительница киевского магазина MOYO заметила, что на выставочных ноутбуках там майнили криптовалюту. Это вызвало скандал. В компании факт майнинга подтвердили и начали внутреннее расследование.
Источник:24 канал
Также в пресс-службе добавили, что все ноутбуки ASUS ROG (на которых майнили криптовалюту) уже изъяли из продаж и передали в авторизованный сервисный центр производителя.
К теме На майнинг биткойнов тратят больше электроэнергии, чем потребляет целая страна
Что будет с ноутбуками
Сначала специалисты проведут экспертизу технического состояния ноутбуков и восстановят программное обеспечение, установленное производителем.
После этого MOYO совместно с представительством компании ASUS в Украине установят демонстрационную игровую зону в магазине ТРЦ Dream Town с этими "пострадавшими" ноутбуками.
Каждый желающий посетитель магазина MOYO сможет сразу протестировать все возможности ноутбуков ASUS ROG на играх любой сложности и при максимальных нагрузках. А по предварительному согласованию с администрацией магазина, можно будет испытать даже ПО сторонних производителей,
– рассказали в пресс-службе компании.
Также компания провела аудит остальных ноутбуков, представленных по всей сети. Сейчас дело изучает департамент внутренней безопасности – ведется расследование по выявлению всех причастных к инциденту.
Детали скандала
Внимание к этой проблеме привлекла пользовательница Маргарита Назаренко. Она посетила магазин MOYO, прикоснулась к одному из ноутбуков и обожглась.
Когда видео-заставку свернула, то увидела, что этот девайс майнит криптовалюту. Далее она проверила еще несколько игровых ноутбуков, и на них тоже был запущен майнинг.
Поделиться новостью