Недавно посетительница киевского магазина MOYO заметила, что на выставочных ноутбуках там майнили криптовалюту. Это вызвало скандал. В компании факт майнинга подтвердили и начали внутреннее расследование.

Также в пресс-службе добавили, что все ноутбуки ASUS ROG (на которых майнили криптовалюту) уже изъяли из продаж и передали в авторизованный сервисный центр производителя.

К теме На майнинг биткойнов тратят больше электроэнергии, чем потребляет целая страна

Что будет с ноутбуками

Сначала специалисты проведут экспертизу технического состояния ноутбуков и восстановят программное обеспечение, установленное производителем.

После этого MOYO совместно с представительством компании ASUS в Украине установят демонстрационную игровую зону в магазине ТРЦ Dream Town с этими "пострадавшими" ноутбуками.

Каждый желающий посетитель магазина MOYO сможет сразу протестировать все возможности ноутбуков ASUS ROG на играх любой сложности и при максимальных нагрузках. А по предварительному согласованию с администрацией магазина, можно будет испытать даже ПО сторонних производителей,

– рассказали в пресс-службе компании.

Также компания провела аудит остальных ноутбуков, представленных по всей сети. Сейчас дело изучает департамент внутренней безопасности – ведется расследование по выявлению всех причастных к инциденту.

Детали скандала

Внимание к этой проблеме привлекла пользовательница Маргарита Назаренко. Она посетила магазин MOYO, прикоснулась к одному из ноутбуков и обожглась.

Когда видео-заставку свернула, то увидела, что этот девайс майнит криптовалюту. Далее она проверила еще несколько игровых ноутбуков, и на них тоже был запущен майнинг.