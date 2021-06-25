MoveTime Family Watch 2: умные часы для слежения за вашими детьми
Источник:Androidcentral
Компания TCL анонсировала в Европе умные часы MoveTime Family Wach 2. Если предыдущая модель была предназначена для пожилых людей, то эта – для детей. С ее помощью родители смогут следить за тем, где находится их ребенок.
Умные часы MoveTime Family Wach 2 получили большой 1,54-дюймовый экран, окруженный широкими рамками и заключеный в толстый ударопрочный корпус. Устройства предлагаются в розовом и синем цветах. Сбоку располагаются две кнопки.
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Характеристики
TCL заявляет, что разработала специальный детский интерфейс.
- Новинка получила улучшенную камеру.
- На 40 процентов увеличили емкость аккумулятора.
- Устройство получило слот для SIM-карты с поддержкой 4G.
- Есть поддержка голосовых и видеозвонков, а также текстовых сообщений.
MoveTime Family Wach 2 / Фото TCL
Умные часы в реальном времени могут отслеживать, где находится ребенок, и передавать информацию на родительские смартфоны.
Кроме того, родители могут определить безопасную зону, в которой ребенок может находиться. Если ее покинуть, устройство отправит оповещение на привязанные телефоны.
Также есть кнопка экстренного вызова в одно касание.
Продажи в Европе стартуют в августе по цене 149 евро.