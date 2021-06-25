MoveTime Family Watch 2: умные часы для слежения за вашими детьми

Компания TCL анонсировала в Европе умные часы MoveTime Family Wach 2. Если предыдущая модель была предназначена для пожилых людей, то эта – для детей. С ее помощью родители смогут следить за тем, где находится их ребенок.

Умные часы MoveTime Family Wach 2 получили большой 1,54-дюймовый экран, окруженный широкими рамками и заключеный в толстый ударопрочный корпус. Устройства предлагаются в розовом и синем цветах. Сбоку располагаются две кнопки.

Интересно Huawei среди лидеров: компания отчитывается о деятельности в Украине и рекордные прибыли

Характеристики

TCL заявляет, что разработала специальный детский интерфейс.

Новинка получила улучшенную камеру.

На 40 процентов увеличили емкость аккумулятора.

Устройство получило слот для SIM-карты с поддержкой 4G.

Есть поддержка голосовых и видеозвонков, а также текстовых сообщений.



MoveTime Family Wach 2 / Фото TCL

Умные часы в реальном времени могут отслеживать, где находится ребенок, и передавать информацию на родительские смартфоны.

Кроме того, родители могут определить безопасную зону, в которой ребенок может находиться. Если ее покинуть, устройство отправит оповещение на привязанные телефоны.

Также есть кнопка экстренного вызова в одно касание.

Продажи в Европе стартуют в августе по цене 149 евро.