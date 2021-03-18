Motorola сделала из своего смартфона Edge Plus замену компьютеру
Компания Motorola расширила возможности своего флагманского смартфона Edge Plus. Он получил новый настольный компьютерный интерфейс под названием Ready For, он позволяет подключать аппарат к большому экрану (через кабель USB-C), чтобы использовать в качестве альтернативы для ПК.
Источник:The Verge
В общем производитель предусматривает четыре различных варианта использования Ready For. На базовом уровне пользователи могут превратить Edge Plus в своеобразный мобильный компьютер в комплекте с Bluetooth-мышью или клавиатурой.
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Как еще можно использовать
Также в Motorola имеют интересные идеи о том, как использовать Edge Plus. Один из вариантов превращает Edge Plus в станцию видеоконференций. Так, телефон можно использовать в качестве веб-камеры для видеочата. При этом качество камеры на смартфоне значительно выше, чем ноутбука.
Есть несколько вариантов использования Ready For / Фото The Verge
Еще один вариант – использование для развлечений. Игроки могут подключить контроллер и использовать Edge Plus как импровизированную консоль или для запуска мобильных игр вроде Fortnite, или для работы с потоковыми службами типа Google Stadia или Microsoft xCloud.
И 4 вариант предполагает, что пользователи также могут подключить свой телефон как мобильную телеприставку – Motorola предусматривает подключить Edge Plus к телевизору гостиничного номера, получив доступ ко всем уже зарегистрированным стриминговым приложениям во время путешествий, не беспокоясь о настройках Wi-Fi или подключении своих персонализированных служб в номере.
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