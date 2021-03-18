Компания Motorola расширила возможности своего флагманского смартфона Edge Plus. Он получил новый настольный компьютерный интерфейс под названием Ready For, он позволяет подключать аппарат к большому экрану (через кабель USB-C), чтобы использовать в качестве альтернативы для ПК.

В общем производитель предусматривает четыре различных варианта использования Ready For. На базовом уровне пользователи могут превратить Edge Plus в своеобразный мобильный компьютер в комплекте с Bluetooth-мышью или клавиатурой.

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Как еще можно использовать

Также в Motorola имеют интересные идеи о том, как использовать Edge Plus. Один из вариантов превращает Edge Plus в станцию ​​видеоконференций. Так, телефон можно использовать в качестве веб-камеры для видеочата. При этом качество камеры на смартфоне значительно выше, чем ноутбука.

Есть несколько вариантов использования Ready For / Фото The Verge

Еще один вариант – использование для развлечений. Игроки могут подключить контроллер и использовать Edge Plus как импровизированную консоль или для запуска мобильных игр вроде Fortnite, или для работы с потоковыми службами типа Google Stadia или Microsoft xCloud.

И 4 вариант предполагает, что пользователи также могут подключить свой телефон как мобильную телеприставку – Motorola предусматривает подключить Edge Plus к телевизору гостиничного номера, получив доступ ко всем уже зарегистрированным стриминговым приложениям во время путешествий, не беспокоясь о настройках Wi-Fi или подключении своих персонализированных служб в номере.