Бренд Motorola офіційно представила свій новий смартфон Moto E7 Power. Смартфон отримав подвійну камеру, він оснащений роз'ємом 3,5 мм та має дуже доступну ціну.

Moto E7 Power оснащений ​​6,5-дюймовою IPS-панеллю з роздільною 720x1600 пікселів. Співвідношення сторін складає 20: 9. На екрані є каплевидний виріз для фронтальної камери роздільною здатністю 5 Мп.

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Чим цікавий Moto E7 Power

Телефон отримав пластиковий корпус і доступний в двох кольорах: Tahiti Blue і Coral Red. На задній панелі розміщена камера з датчиками зображення роздільною здатністю 13 і 2 Мп. На задній панелі також є сканер відбитків пальців.

Смартфон Moto E7 Power / Фото gizmochina.com

Пристрій працює на базі однокристальної системи MediaTek Helio G25 у парі з 2/32 ГБ та 4/64 ГБ пам'яті.

Він також оснащений роз'ємом 3,5 мм, USB-C, датчиком наближення, акселерометром і датчиком зовнішньої освітленості. Новинка працює під управлінням операційної системи Android 10, ємність акумулятора становить 5000 мАг.

Ціна

Молодша версія з 2/32 ГБ коштує 100 доларів (трохи більше 2 800 гривень).

Варіант з 4/64 ГБ оцінений у 115 доларів (3 200 гривень).

Продаж новинки стартує 26 лютого.