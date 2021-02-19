Бренд Motorola официально представила свой новый смартфон Moto E7 Power. Смартфон получил двойную камеру, он оснащен разъемом 3,5 мм и имеет очень доступную цену.

Moto E7 Power оснащен 6,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 720x1600 пикселей. Соотношение сторон составляет 20:9. На экране есть каплевидный вырез для фронтальной камеры разрешением 5 Мп.

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Чем интересен Moto E7 Power

Телефон получил пластиковый корпус и доступен в двух цветах: Tahiti Blue и Coral Red. На задней панели размещена камера с датчиками изображения разрешением 13 и 2 Мп. На задней панели также есть сканер отпечатков пальцев.

Смартфон Moto E7 Power / Фото gizmochina.com

Устройство работает на базе однокристальной системы MediaTek Helio G25 в паре с 2/32 ГБ и 4/64 ГБ памяти.

Он также оснащен разъемом 3,5 мм, USB-C, датчиком приближения, акселерометром и датчиком внешней освещенности. Новинка работает под управлением операционной системы Android 10, емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

Цена

Младшая версия с 2/32 ГБ стоит 100 долларов (чуть больше 2800 гривен).

Вариант с 4/64 ГБ оценен в 115 долларов (3200 гривен).

Продажи новинки стартует 26 февраля.